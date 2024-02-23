كالينسكايا تقصي شفيونتيك وتضرب موعداً مع باوليني في نهائي تنس دبي



فجرت الروسية أنا كالينسكايا المصنفة 40 عالميا واحدة من ابرز المفاجآت بوصولها إلى نهائي النسخة 24

لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، البالغ مجموع جوائزها المالية 3.2 ملايين دولار،

على حساب

البولندية إيغا شفيونتيك المصنّفة أولى عالمياً، وصيفة نسخة العام الماضي،

بعد فوزها

عليها مساء اليوم

في نصف النهائي بمجموعتين دون رد بواقع 6-4و 6-4 في ساعة واحدة و 42 دقيقة.

وتواجه كالينسكايا، التي كانت قد فجرت مفاجأة مدوية في ربع النهائي بإقصائها الأمريكية كوكو غوف المصنفة 3 عالميا، غدا

الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة 26 التي كتبت بدورها

التاريخ بتأهلها لأول مرة إلى نهائي بطولة من فئة 1000 نقطة بفوزها على الرومانية سورانا سيرستيا المصنفة 22 بمجموعتين دون رد بواقع 6-2و 7-6 في ساعة واحدة و59 دقيقة.

وتأمل كالينسكايا في الفوز بلقبها الاول في مسيرتها الاحترافية فيما تتطلع باوليني لتحقيق لقبها الثاني.

من جهة أخرى، تقام غدا قرعة بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال في قاعة المجلس بالملعب الرئيس للبطولة التي تسجل هذا العام

مشاركة ثلاثة من الأبطال السابقين يتقدمهم حامل اللقب دانييل ميدفيديف المصنف 4 عالميا وصيف بطولة أستراليا المفتوحة

وأندريه روبليف الفائز بلقب البطولة عام 2022، المصنف 5 عالميا والنجم البريطاني

آندي موراي بطل 2017، الفائز ثلاث مرات ببطولات جراند سلام.

ويتطلع ميدفيديف إلى تحقيق المزيد من النجاح في البطولة المرتقبة، خصوصا بعد خسارته لقب بطولة أستراليا المفتوحة أمام الإيطالي يانيك سينر الشهر الماضي.

بدوره نجح روبليف في تحقيق 50 فوز خلال الموسم 2023 وذلك للعام الثالث على التوالي، كما نجح

أخيرا في تحقيق لقب بطولة مونتي كارلو لأساتذة التنس من فئة 1000 نقطة.



ويعود النجم آندي موراي الفائز مرتين ببطولة ويمبلدون للتنس إلى بطولات سوق دبي الحرة للتنس، بعد عامين من مشاركته الأخيرة، وسبعة أعوام من تتويجه كأول بريطاني يفوز ببطولة دبي.

وأكد موراي مشاركته لينضم إلى ثلاثة من أفضل عشرة لاعبين ضمن رابطة محترفي التنس المشاركين في الدورة 32 من منافسات البطولة التي تستمر حتى 2 مارس.

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