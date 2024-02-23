ارتفاع عدد وفيات حريق برج بلنسية السكني

ارتفع عدد وفيات حادث الحريق الضخم الذي اندلع، أمس، في مبنى سكني بمدينة بلنسية الإسبانية، وتأكدت حالة وفاة خامسة.

وأكد قاضي التحقيق الوفاة اليوم، فيما أعلنت السلطات القضائية عن فتح تحقيق في أسباب الحريق.

وذكرت صحيفة «لا فانجارديا»، نقلاً عن مصادر بالتحقيقات، أن الجثث الأربع التي تم انتشالها خلال الليل هي لزوجين وطفليهما.

وقالت ماريا خوسيه كاتالا، عمدة بلنسية، في وقت سابق، إن ما يصل إلى 15 من سكان المجمع السكني ما زالوا في عداد المفقودين.

وكانت سلطات الطوارئ قد أكدت، في وقت مبكر من صباح اليوم، أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في حريق هائل دمر مبنى سكنياً في مدينة بلنسية الساحلية الإسبانية.

ونقلت قناة «آر تي في إي» عن أحد السكان في مجمع سكني مجاور قوله إن «المبنى ظهر وكأنه صنع من الفلين، لقد اندلعت فيه النيران فجأة وسرعان ما لحق به الدمار».

وتسببت السرعة، التي انتشر بها الحريق من إحدى الشقق إلى سطح المجمع السكنى، فضلاً عن إصابة 15 شخصاً وفقدان ما يصل إلى 15 آخرين، في شعور الإسبان بالصدمة.

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