«اللجنة العليا لتطوير حتّا» تعلن انطلاق الدورة الأولى من مهرجان حتّا الزراعي

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، انطلاق الدورة الأولى من مهرجان حتّا الزراعي، الذي يقام في الفترة من 23 وحتى 27 فبراير 2024 في قاعة حتّا، وتستضيفه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ومجلس تجار حتّا.

ويأتي انطلاق المهرجان، ضمن مبادرات اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، الداعمة لتعزيز الجانب الاقتصادي والسياحي لحتّا، ومساندة التجّار وأصحاب المشاريع الصغيرة، وتشجيعهم على عرض منتجاتهم الزراعية، والاحتفاء بالتراث الغني والإنتاج الزراعي للمنطقة.

ويرحّب المهرجان بالزوار مجاناً من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً يومياً، ويهدف إلى جمع أفراد المجتمع وسط أجواء نابضة بالحياة للاحتفاء بالممارسات الزراعية والبيئية والتعرف عليها، بالإضافة إلى توفير منصات للمزارع المحلية لعرض أنشطتها وإنتاجها.

ويمكن للزوار على مدى خمسة أيام تسودها أجواء البهجة، المشاركة في ورش عمل ممتعة وتعليمية للأطفال والكبار وجلسات تثقيفية مميزة، والقيام بجولات في المواقع التراثية القريبة من المهرجان، وتذوق المأكولات الشهية التي تقدمها المشاريع المحلية المشاركة بالإضافة إلى ست شاحنات للطعام ومقاهٍ مؤقتة، والاستمتاع بالأكلات الشعبية من إعداد أهالي منطقة حتّا، في تجمع مميز لمجتمع الزراعة في المنطقة. كما يمكن للضيوف من مختلف الأعمار الاستمتاع بالعروض الترفيهية طوال فترة المهرجان، بما في ذلك العروض المتجولة لشخصيتي دبي المحبوبتين "مدهش ودانة".

ويستضيف المهرجان أكثر من 25 ورشة عمل حول موضوعات تركز على الاستدامة مثل الأمن الغذائي وتنقية المياه ومكافحة هدر الطعام وزراعة طعامك، ويمكن للضيوف أيضاً تعلُّم كيفية تربية الحيوانات المنزلية مثل الدواجن والماعز. كما يمكن للشباب الانضمام إلى الأنشطة العملية مثل زراعة النباتات والرسم وإعادة التدوير وغيرها.

ويسلّط المهرجان الضوء على المشهد الجمالي لمزارع حتّا وما تتسم به من وفرة منتجاتها، حيث تقوم 20 مزرعة محلية بعرض تشكيلة متنوعة من المنتجات مثل الخضروات والفواكه والبيض والمربى والسمن.

ويمكن لضيوف المهرجان أيضاً زيارة قرية حتّا التراثية ضمن الرحلات التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة". كما يمكنهم مشاهدة فلج الشريعة التاريخي في حتّا وهو نفق قديم تحت الأرض بطول 587 متراً يستخدم لتغذية مزارع المنطقة بمياه الري. وجرى ترميم الفلج في عام 2019 من قبل بلدية دبي، وهو يعمل الآن بكفاءة كما كان عليه الحال قبل مئات السنين.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تعد حتّا واحدة من أقدم المناطق الزراعية في دولة الإمارات، ويعتبر تطوير اقتصادها الزراعي أمراً محورياً ضمن خطة دبي الحضرية 2040. وتمثل الدورة الأولى من مهرجان حتّا للزارعة خطوة رئيسية ضمن مهمتنا للحفاظ على الأنشطة الزراعية المحلية وتمكينها، كما أن هذا المهرجان يعتبر بمثابة احتفالية مميزة بمحيطنا الطبيعي. ونحن نتطلع إلى جمع الزوار من مختلف الأعمار معاً في هذه الفعالية الفريدة، حيث نعمل معاً على تنمية المعرفة والوعي والاحتفاء بالمشهد الزراعي الغني والمتنوع في حتّا بالإضافة إلى دعم الشركات المحلية. ومن خلال دعم الروابط بين المجتمع والبيئة الطبيعية ونشر الوعي بأهمية الزراعة، نأمل في تمكين الزوار من إحداث تغيير إيجابي يعزز توجهات الاستدامة".

وبالإضافة إلى الجلسات العامة، يستضيف مهرجان حتّا الزراعي أيضاً برنامجاً ديناميكياً من ورش العمل والجلسات الحوارية للمزارع المحلية، والتي تهدف إلى دعم القطاع الزراعي في دبي. وتوفر الجلسات التي تستضيفها 12 من أفضل الشركات الزراعية في دولة الإمارات، الأفكار القيمة والدعم والموارد اللازمة لمساعدة المزارعين على تحقيق النجاح. ويمكن للمزارعين ومربيّ الماشية والدواجن أيضاً المشاركة في المسابقات لاستعراض مهاراتهم وإنجازاتهم ودعم المنافسة الصحية وروح المجتمع مع جوائز تتراوح قيمتها بين 5000 و20000 درهم في فئات تشمل "أفضل مزرعة مُنتِجة" و"أفضل عزبة". ويتضمن المهرجان أيضاً مزاداً فريداً للحيوانات، مما يتيح للحضور فرصة اقتناء سلالات قوية.

ويدعم المهرجان المشاريع الزراعية حيث يستضيف ورشة عمل تعريفية حول الخدمات والامتيازات التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة.

ويُقام مهرجان حتّا الزراعي برعاية "تعاونية الاتحاد" التي ستوقّع اتفاقية شراكة مع مجلس تجار حتّا لتخصيص أماكن حصرية تعرض منتجات مزارع حتّا داخل فروع تعاونية الاتحاد البالغ عددها 28 فرعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات. ومن المقرر أن يتم توقيع هذه الاتفاقية يوم 26 فبراير.





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