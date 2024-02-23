«الاتحاد» تضيف 3 طائرات «بوينج 787-9 دريملاينر» جديدة إلى أسطولها

تستقبل الاتحاد للطيران ثلاث طائرات جديدة من طراز بوينج 787-9 في مطار زايد الدولي بأبوظبي نهاية هذا الأسبوع.

وستنطلق الطائرات الجديدة في رحلاتها هذا الشهر، دعماً لخطة الاتحاد الطموحة للتوسع والتي تهدف إلى تسيير رحلاتها إلى 125 وجهة بأسطول مكون من أكثر من 160 طائرة بحلول عام 2030.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «نحن مسرورون باستقبال هذه الطائرات الجديدة والمميزة من بوينج 787 دريملاينر في أبوظبي.

ويعتبر انضمامها إلى أسطولنا جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا للتوسع في الشبكة، وتأتي في وقت مثالي مع استمرارنا في إضافة وجهات جديدة متعددة ورفع عدد رحلاتنا إلى الأسواق الرئيسية».

وأضاف: «كما تدعم هذه الطائرات الجديدة التزامنا تجاه أبوظبي، حيث تسمح لنا بجلب المزيد من الضيوف لزيارة العاصمة المذهلة لدولة الإمارات، سواء كانت أبوظبي هي وجهتهم النهائية أو كانت محطة ربط أثناء سفرهم عبر شبكتنا المتنامية».

وستعزز طائرات 787-9 الجديدة أسطول الاتحاد للطيران بشكل أكبر مع إطلاق وجهات جديدة خلال الأشهر القادمة، منها بوسطن، الوجهة الأمريكية الرابعة للناقلة، في 31 مارس، ونيروبي وبالي إضافة إلى الوجهات صيفية إلى مدينة نيس في فرنسا ومالقة في أسبانيا وكل من ميكونوس وسانتوريني في اليونان.

السعة المقعدية

وتأتي طائرات دريملاينر الثلاث الجديدة عقب طائرة بوينج 787-10 في أكتوبر 2030، مما يعني تعزيز السعة المقعدية، لدعم توسع شبكة الاتحاد للطيران.

وأعلنت الناقلة مؤخراً عن إضافة عدد من الوجهات الجديدة إلى شبكتها وهي أوساكا وكوبنهاجن ودوسلدورف في الربع الأخير من العام الماضي، بالإضافة إلى كوزهيكود و وثيروفانانثابورام في إقليم كيرالا في الهند في أول يوم من العام الجديد.

وقامت الاتحاد بالتوسع في عدة أسواق من خلال زيادة عدد رحلاتها وتعزيز رحلات الربط على امتداد شبكة وجهاتها.وتتميز طائرات بوينج 787 دريملاينر كونها أكثر كفاءة من ناحية استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالعديد من الطائرات المماثلة بحجمها.

تشغل الاتحاد حالياً 43 طائرة دريملاينر وأسطولاً يضم 89 طائرة بما في ذلك طائرات إيرباص A380 و A350 وA320، وبوينج 777.

تجربة مميزةوتقدم الاتحاد للطيران تجربة طيران استثنائية على متن طائرة بوينج 787 دريملاينر الجديدة، حيث توفر مقصوراتها الراحة والسعة من خلال تصميمها المميز الحائز على جوائز.

وتضم مقاعد الطائرة ذات الدرجتين 32 مقعداً في درجة الأعمال و271 مقعداً في الدرجة السياحية.

وتتميز درجة الأعمال بمقعد «إلمنتس» ذي التصميم الخاص من شركة كولينز، حيث إن الاتحاد للطيران هي أول شركة طيران في العالم تقدم هذا المقعد على طائرات بوينج 787.تأتي مقصورة درجة الأعمال للضيوف بمساحة أكبر لمزيد من الراحة والخصوصية.

يتمتع كل مقعد بإمكانية الوصول المباشر إلى الممر ومع مقعد يتحول إلى سرير مسطح بالكامل بطول 78 بوصة، وشاشة تلفزيون بقياس 17.3 بوصة وبدقة عالية، وإمكانية إقران سماعة رأس بخاصية البلوتوث، وشحن لاسلكي، ومنافذ شحن متعددة، بالإضافة إلى مساحة تخزين كبيرة.

أما في الدرجة السياحية، فتوفر أحدث طائرات 787 مقاعد أخف وزناً، وبالتالي أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، مقارنة بالأسطول الحالي، مع 244 مقعداً قياسياً و27 مقعداً بمساحة إضافية للأرجل.

وإلى جانب توفير راحة استثنائية للضيوف، توفر المقاعد الأقل حجماً شعوراً أكبر بالمساحة لكل ضيف.

تقنيات الترفيه

وتوفّر طائرة 787 دريملاينر الجديدة أحدث تقنيات الترفيه على متن الطائرة من سافران مع شاشات Rave Ultra مقاس 13.3 بوصة تعمل باللمس بدقة عالية وخيار إقران الهواتف الشخصية والأجهزة اللوحية بالشاشة لاستخدامها كجهاز تحكم عن بعد.

تم تجهيز الطائرة بحل اتصال جديد من Viasat باستخدام تقنية Ka-band التي توفر خدمة الواي فاي عالية السرعة مع إمكانيات البث على متن الطائرة بالإضافة إلى البث التلفزيوني المباشر، بما في ذلك القنوات الإخبارية والرياضية.

ومن خلال خدمة واي فلاي التي تقدمها الاتحاد للطيران، يمكن لجميع أعضاء برنامج ضيف الاتحاد الاستمتاع بباقات الدردشة المجانية، في حين يمكن لجميع الضيوف اختيار شراء باقة Surf كاملة مع بيانات غير محدودة طوال مدة الرحلة.

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