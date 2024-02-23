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الأهلي المصري يهزم ميدياما ويضع قدماً في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

2/23/2024 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وضع الأهلي المصري قدما في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه ميدياما الغاني في قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة اليوم الجمعة.

وحسم الأهلي المباراة لصالحه بهدف وحيد سجله حسين الشحات بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

ورفع الأهلي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة بفارق أربع نقاط عن شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، بينما توقف رصيد ميدياما عند أربع نقاط في المركز الأخير.

ويضمن الأهلي التأهل في حال انتهاء مباراة شباب بلوزداد ويانج أفريكانز غدا السبت بفوز أحدهما وفي حال التعادل، يحسم تأهله لدور الثمانية في الجولة السادسة الأخيرة.

ويلتقي الأهلي في الجولة الأخيرة مع يانج أفريكانز فيما يلعب شباب بلوزداد مع ميدياما.

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