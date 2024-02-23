ياس بن حمدان بن زايد يتوج المحمل زلزال بطلاً لسباق مروح للمحامل الشراعية بمهرجان الظفرة البحري

تَوج الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، المحمل " زلزال " لـ سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة محمد عبدالله محمد المرزوقي بطلا لسباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً الذي أقيم اليوم ضمن مهرجان الظفرة البحري بدورته الخامسة عشرة.

واحتل المركز الثاني المحمل " الظفرة " لـ سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة مروان عبدالله محمد المرزوقي، فيما ذهب المركز الثالث إلى المحمل " المشاكس " للمالك والنوخذة علي إسماعيل الحمادي.

يقام مهرجان الظفرة البحري تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتستمر مسابقاته وفعالياته حتى 25 فبراير الجاري، على شاطئ المغيرة في منطقة الظفرة.

على صعيد متصل زار الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان موقع مهرجان الظفرة البحري، واطلع على محلات الأسر المنتجة في السوق الشعبي، وأجنحة الجهات الداعمة والراعية المشاركة، وبيت النوخذة، وقرية الطفل، والمكشات، والعربات المتنقلة، وركن الحرف التراثية والقهوة العربية.

حضر مراسم التتويج معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة سالم الرميثي مدير عام نادي أبو ظبي للرياضات البحري، وعدد من المسؤولين، إلى جانب النواخذة والبحارة المشاركين في السباق.

يذكر أن مهرجان الظفرة البحري يتضمن 23 مسابقة رئيسية من السباقات البحرية التراثية والحديثة والمسابقات الشاطئية والرياضية والشعبية والتي خصص لها أكثر من 350 جائزة قيمة، إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية التي تستقطب الزوار من داخل الدولة وخارجها للتعريف بالتراث البحري في أبوظبي.

ويحرص المهرجان على الاحتفاء بالتراث البحري، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز استراتيجية صون التراث الاماراتي، وتعريف جميع أفراد المجتمع المحلي والسياح بالعادات والتقاليد المرتبطة بالبحر.

ويهدف المهرجان إلى دعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية لسكان منطقة الظفرة، وتسليط الضوء على أهميتها ومكانتها التاريخية وما تمتلكه من مقومات سياحية فريدة ومتنوعة بالإضافة إلى دعم ورعاية الجيل الرياضي.

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