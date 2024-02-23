«الأرصاد» يحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وذلك من الساعة 01:00 إلى الساعة 08:30 من صباح غد (السبت).

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