Saturday, 24 February 2024 12:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزراء ومسؤولون يحضرون أفراح القرقاوي والعتيبة

2/23/2024 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر وزراء ومسؤولون، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عبد اللطيف عبدالله علي القرقاوي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة معالي الدكتور مانع سعيد أحمد العتيبة، في دبي.

وحضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي وداوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي.

وهنّأ الحضور
العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة مفعمة بالتوفيق والسعادة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN23022024000110011019ID1107892423

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث