وزراء ومسؤولون يحضرون أفراح القرقاوي والعتيبة

حضر وزراء ومسؤولون، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عبد اللطيف عبدالله علي القرقاوي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة معالي الدكتور مانع سعيد أحمد العتيبة، في دبي.

وحضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي وداوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي.



وهنّأ الحضور

العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة مفعمة بالتوفيق والسعادة.

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