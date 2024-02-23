مكتوم بن محمد: ازدهار قطاع المعارض في دبي يعكس مدى تنامي ثقة العالم في دورها كشريك في صنع مستقبل اقتصاده

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دبي ماضية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33، والرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصبح ضمن أهم 3 مدن اقتصادية في العالم، مشيراً سموه إلى أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات وما يشهده من معدلات نمو قياسية تعكس ثقة العالم في دورها كشريك في صنع مستقبل اقتصاده.

وقال سموه: " دبي تمتلك بنية تحتية عالمية المستوى تتناسب مع مختلف القطاعات، وتوفر

بيئة أعمال داعمة تتيح للمستثمرين والشركات العالمية اكتشاف فرص جديدة للنمو، وتمكنهم من تحقيق أهدافهم الاستراتيجية وتوسيع نطاق أعمالهم في المنطقة والعالم، فيما يرسخ معرض "جلفود" على مدار دوراته المتعاقبة، مكانته بين الفعاليات العالمية الرائدة في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية، ومنصة لكبرى الشركات الدولية لعرض أفضل المنتجات والتجارب والرؤى حول كل جديد في هذا القطاع الحيوي ".

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم (الجمعة)، يرافقه سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، لمعرض "جلفود 2024" الحدث الأكبر في العالم لقطاع الأغذية والمشروبات، وذلك مع انطلاق دورته التاسعة والعشرين، وهي الأكبر على الإطلاق للحدث العالمي والمقامة والتي تختتم فعالياتها اليوم (الجمعة) في مركز دبي التجاري العالمي وشهدت مشاركة أكثر من 5500 جهة عارضة وزوار من أكثر من 190 دولة.

واطّلع سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على ما يضمه المعرض الذي أقيم على مساحة تتجاوز المليون قدم مربع ضمن 24 قاعة بمركز دبي التجاري العالمي، من أجنحة دولية ومنصات لعارضين يمثلون أهم منتجي ومصنعي وموزعي الغذاء حول العالم، وما يقدمونه من خلال مشاركتهم في الحدث الأكبر من نوعه عالمياً من حلول وتقنيات إنتاج وحفظ وتوزيع المنتجات الغذائية.

كما اطّلع سموه خلال الزيارة على أحدث الابتكارات في مجالات التعبئة، والتغليف والتحكم، والأتمتة، وما يوفره المعرض من ابتكارات وحلول الميكنة الحديثة لقطاع الأغذية، والتي ترسم في مجملها الملامح المستقبلية لقطاع إنتاج الغذاء وتعزز سلاسل التصنيع، بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة ومرونة وكفاءة ويواكب جميع احتياجات القطاع ضمن نطاقه العالمي.

ويُعد معرض "جلفود" الحدث الأهم والأبرز على خارطة صناعة الغذاء العالمية والأول من نوعه على الأجندة السنوية لهذه الصناعة للعام 2024، حيث يجتمع في دبي أكبر الأسماء وأشهرها للكشف عن أحدث المنتجات والابتكارات لهذه الصناعة الحيوية، بما يعزز مكانة الحدث كقاعدة دولية تسهم في خلق مزيد من فرص النمو للعاملين في هذا القطاع.





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