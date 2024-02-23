رئيس الدولة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنَّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة يوم التأسيس.
وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأهلنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة يوم التأسيس، داعياً الله تعالى أن يحفظ المملكة ويديم عليها العزة والمنعة».
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