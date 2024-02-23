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رئيس الدولة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس

2/23/2024 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنَّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة يوم التأسيس.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأهلنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة يوم التأسيس، داعياً الله تعالى أن يحفظ المملكة ويديم عليها العزة والمنعة».

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