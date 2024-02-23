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مباركاً يوم التأسيس.. محمد بن راشد: حفظ الله المملكة وأدام عزها ومجدها واستقرارها

2/23/2024 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بارك
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي الشقيق يوم التأسيس.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي الشقيق يوم التأسيس.. حفظ الله المملكة، وأدام عزها ومجدها واستقرارها".



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