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بلينكن يكرر رفض الولايات المتحدة أي احتلال جديد لقطاع غزة

2/23/2024 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة أن الولايات المتحدة ترفض أي "احتلال جديد" لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وذلك ردا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطة لما بعد الحرب ضد حماس تلحظ استمرار "السيطرة الأمنية" لإسرائيل في الضفة الغربية المحتلة والقطاع.

وقال بلينكن ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في بوينس آيرس "لم أطلع على الخطة لذا أتحفظ عن الإجابة"، لكنه أضاف "ينبغي ألا يحصل احتلال إسرائيلي جديد لغزة" و"يجب عدم تقليص أراضي غزة"، وهما أمران يشكلان في رأيه "مبادئ أساسية" لمستقبل القطاع.


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