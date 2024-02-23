بلينكن يكرر رفض الولايات المتحدة أي احتلال جديد لقطاع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة أن الولايات المتحدة ترفض أي "احتلال جديد" لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وذلك ردا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطة لما بعد الحرب ضد حماس تلحظ استمرار "السيطرة الأمنية" لإسرائيل في الضفة الغربية المحتلة والقطاع.
وقال بلينكن ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في بوينس آيرس "لم أطلع على الخطة لذا أتحفظ عن الإجابة"، لكنه أضاف "ينبغي ألا يحصل احتلال إسرائيلي جديد لغزة" و"يجب عدم تقليص أراضي غزة"، وهما أمران يشكلان في رأيه "مبادئ أساسية" لمستقبل القطاع.
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