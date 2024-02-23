مباركاً للسعودية يوم التأسيس.. حمدان بن محمد: ندعو الله أن يديم عزها وأمجادها

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سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأهلنا في السعودية ذكرى يوم التأسيس.



وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأهلنا في السعودية ذكرى يوم التأسيس، وندعو الله أن يحفظ السعودية ويديم عزها وأمجادها".

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