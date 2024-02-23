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تقرير للأمم المتحدة يدعو إلى محاسبة قوات الاحتلال على الانتهاكات الجسيمة ضد الفلسطينيين

2/23/2024 2:38:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 23 - 2 (كونا) -- أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة تقريرا حول الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ضد المدنيين الفلسطينيين دعت فيه الى محاسبة المسؤولين عنها.
وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك في بيان صحفي من جنيف سلطات الاحتلال بالكف عن هذه الانتهاكات والسماح بإجراء تحقيق شامل ومحايد مشددا على ضرورة التوقف عن سياسة الإفلات من العقاب التي استمرت منذ عقود.
وذكر التقرير أن الحصار المفروض على غزة يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي وان استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب يعتبر "جريمة حرب" ويرقى إلى مستوى الجرائم الخطرة بموجب القانون الدولي.
وعدد التقرير مجموعة من الجرائم المحظورة في القانون الإنساني الدولي التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تشمل القتل والعقاب الجماعي والحرمان من الخدمات الأساسية والتشريد القسري والتحريض على الكراهية والعنف والاعتداء الجنسي والتعذيب.
وأكد ان أساليب الحرب التي تستعملها قوات الاحتلال الإسرائيلي سببت معاناة كبيرة للفلسطينيين كما أدت القيود الشديدة التي فرضها الكيان المحتل على غزة الى انتشار الأمراض والجوع والعطش والجفاف.
ودعا تقرير الأمم المتحدة إلى محاسبة الكيان المحتل على ممارساته في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية مشيرا إلى الزيادة الكبيرة في عمليات القتل الجماعي وإساءة المعاملة وفرض قيود تعسفية على التنقل. (النهاية)

ا م خ / أ م س




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