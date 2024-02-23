تقرير للأمم المتحدة يدعو إلى محاسبة قوات الاحتلال على الانتهاكات الجسيمة ضد الفلسطينيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 23 - 2 (كونا) -- أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة تقريرا حول الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ضد المدنيين الفلسطينيين دعت فيه الى محاسبة المسؤولين عنها.
وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك في بيان صحفي من جنيف سلطات الاحتلال بالكف عن هذه الانتهاكات والسماح بإجراء تحقيق شامل ومحايد مشددا على ضرورة التوقف عن سياسة الإفلات من العقاب التي استمرت منذ عقود.
وذكر التقرير أن الحصار المفروض على غزة يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي وان استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب يعتبر "جريمة حرب" ويرقى إلى مستوى الجرائم الخطرة بموجب القانون الدولي.
وعدد التقرير مجموعة من الجرائم المحظورة في القانون الإنساني الدولي التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تشمل القتل والعقاب الجماعي والحرمان من الخدمات الأساسية والتشريد القسري والتحريض على الكراهية والعنف والاعتداء الجنسي والتعذيب.
وأكد ان أساليب الحرب التي تستعملها قوات الاحتلال الإسرائيلي سببت معاناة كبيرة للفلسطينيين كما أدت القيود الشديدة التي فرضها الكيان المحتل على غزة الى انتشار الأمراض والجوع والعطش والجفاف.
ودعا تقرير الأمم المتحدة إلى محاسبة الكيان المحتل على ممارساته في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية مشيرا إلى الزيادة الكبيرة في عمليات القتل الجماعي وإساءة المعاملة وفرض قيود تعسفية على التنقل. (النهاية)
ا م خ / أ م س
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