Saturday, 24 February 2024 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر والإمارات توقعان عقد تطوير وتنمية مدينة (رأس الحكمة) بقيمة 150 مليار دولار

2/23/2024 2:38:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 2 (كونا) -- وقعت مصر والإمارات اليوم الجمعة عقد تطوير وتنمية مدينة (رأس الحكمة) بالساحل الشمالي غربي مصر باستثمارات مباشرة تبلغ قيمتها نحو 150 مليار دولار في صفقة تعد الأضخم في تاريخ مصر.
وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي تحت عنوان (مصر والإمارات شراكة من أجل التنمية- رأس الحكمة) ان صفقة تطوير وتنمية مدينة (رأس الحكمة) "تعتبر الأضخم في تاريخ مصر" مبينا أن المشروع هو شراكة بين مصر ممثلة في وزارة الإسكان والإمارات ممثلة في شركة أبوظبي التنموية القابضة.
وأضاف أن مصر ستحصل كذلك على 35 بالمئة من إجمالي أرباح مشروع (رأس الحكمة) الذي يقام على مساحة 8ر170 مليون متر مربع.
واشار إلى أن الحكومة المصرية تستهدف أن تكون (رأس الحكمة) مدينة عالمية تستقطب نحو ثمانية ملايين سائح إلى مصر سنويا مبينا أن المشروع يتضمن إنشاء أحياء سكنية وفنادق عالمية ومشروعات ترفيهية ومنتجعات سياحية ومنطقة حرة خدمية ومطار وحي مركزي للمال والأعمال.
وأعرب عن الشكر للامارات التي أعطت "رسالة ثقة" في الاقتصاد المصري بضخ كمية كبيرة من الاستثمارات التي ستعود بعائد مادي "مجز" مؤكدا أن المشروع سيوفر ملايين فرص العمل للشباب وسيضع مصر على خريطة السياحة العالمية.
وأوضح أن كل شركات المقاولات والتطوير العقاري في مصر ستعمل في مشروع تطوير وتنمية (رأس الحكمة) مشددا على أن المشروع يأتي في إطار تنمية وإقامة مجتمعات كاملة وإنشاء مدن جديدة وخلق ملايين فرص العمل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري أن "الصفقة الاستثمارية الكبرى" تعد بداية لتصحيح المسار للاقتصاد المصري منوها بأن هذه الصفقة ستسهم في مواجهة التضخم والقضاء على وجود سوقين للصرف في مصر.
وأضاف "أصبحنا على بعد خطوات قليلة من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي" لافتا الى تصريحات المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أمس الخميس بأن المناقشات بين فريق الصندوق والسلطات المصرية بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لا تزال مستمرة وحققت تقدماً ممتازا".
ووقع الاتفاقية من الجانب المصري وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار ومن الجانب الإماراتي وزير الاستثمار محمد السويدي.(النهاية)

ا س م / أ م س




MENAFN23022024000071011013ID1107892347

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث