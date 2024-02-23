مصر والإمارات توقعان عقد تطوير وتنمية مدينة (رأس الحكمة) بقيمة 150 مليار دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 2 (كونا) -- وقعت مصر والإمارات اليوم الجمعة عقد تطوير وتنمية مدينة (رأس الحكمة) بالساحل الشمالي غربي مصر باستثمارات مباشرة تبلغ قيمتها نحو 150 مليار دولار في صفقة تعد الأضخم في تاريخ مصر.
وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي تحت عنوان (مصر والإمارات شراكة من أجل التنمية- رأس الحكمة) ان صفقة تطوير وتنمية مدينة (رأس الحكمة) "تعتبر الأضخم في تاريخ مصر" مبينا أن المشروع هو شراكة بين مصر ممثلة في وزارة الإسكان والإمارات ممثلة في شركة أبوظبي التنموية القابضة.
وأضاف أن مصر ستحصل كذلك على 35 بالمئة من إجمالي أرباح مشروع (رأس الحكمة) الذي يقام على مساحة 8ر170 مليون متر مربع.
واشار إلى أن الحكومة المصرية تستهدف أن تكون (رأس الحكمة) مدينة عالمية تستقطب نحو ثمانية ملايين سائح إلى مصر سنويا مبينا أن المشروع يتضمن إنشاء أحياء سكنية وفنادق عالمية ومشروعات ترفيهية ومنتجعات سياحية ومنطقة حرة خدمية ومطار وحي مركزي للمال والأعمال.
وأعرب عن الشكر للامارات التي أعطت "رسالة ثقة" في الاقتصاد المصري بضخ كمية كبيرة من الاستثمارات التي ستعود بعائد مادي "مجز" مؤكدا أن المشروع سيوفر ملايين فرص العمل للشباب وسيضع مصر على خريطة السياحة العالمية.
وأوضح أن كل شركات المقاولات والتطوير العقاري في مصر ستعمل في مشروع تطوير وتنمية (رأس الحكمة) مشددا على أن المشروع يأتي في إطار تنمية وإقامة مجتمعات كاملة وإنشاء مدن جديدة وخلق ملايين فرص العمل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري أن "الصفقة الاستثمارية الكبرى" تعد بداية لتصحيح المسار للاقتصاد المصري منوها بأن هذه الصفقة ستسهم في مواجهة التضخم والقضاء على وجود سوقين للصرف في مصر.
وأضاف "أصبحنا على بعد خطوات قليلة من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي" لافتا الى تصريحات المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أمس الخميس بأن المناقشات بين فريق الصندوق والسلطات المصرية بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لا تزال مستمرة وحققت تقدماً ممتازا".
ووقع الاتفاقية من الجانب المصري وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار ومن الجانب الإماراتي وزير الاستثمار محمد السويدي.(النهاية)
ا س م / أ م س
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