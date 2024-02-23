العاهل الأردني والرئيس المصري يؤكدان ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 23 - 2 (كونا) -- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن الاتصال جاء في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.
وذكر البيان أن الملك عبدالله أكد خلال الاتصال ضرورة إدامة التنسيق الوثيق بين البلدين في ظل ما يشهده قطاع غزة من تطورات خطيرة جراء تفاقم الوضع الإنساني المأساوي نتيجة نقص حاد في المقومات الأساسية للحياة من غذاء وماء ودواء وكهرباء ووقود.
وأشار البيان إلى أن الجانبين شددا خلال الاتصال على أهمية تكثيف العمل لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع واستدامتها بشكل كاف.
كما تم التأكيد على الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية في غزة والتحذير من تداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة ككل. (النهاية)
ع م ن / م م ج
MENAFN23022024000071011013ID1107892346
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