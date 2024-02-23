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العاهل الأردني والرئيس المصري يؤكدان ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

2/23/2024 2:38:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 23 - 2 (كونا) -- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن الاتصال جاء في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.
وذكر البيان أن الملك عبدالله أكد خلال الاتصال ضرورة إدامة التنسيق الوثيق بين البلدين في ظل ما يشهده قطاع غزة من تطورات خطيرة جراء تفاقم الوضع الإنساني المأساوي نتيجة نقص حاد في المقومات الأساسية للحياة من غذاء وماء ودواء وكهرباء ووقود.
وأشار البيان إلى أن الجانبين شددا خلال الاتصال على أهمية تكثيف العمل لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع واستدامتها بشكل كاف.
كما تم التأكيد على الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية في غزة والتحذير من تداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة ككل. (النهاية)

ع م ن / م م ج




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