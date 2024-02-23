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واشنطن تفرض أكبر حزمة عقوبات على روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا

2/23/2024 2:38:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 2 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة فرض أكثر من 500 عقوبة على موسكو في إجراء وصفته وزارة الخزانة الأمريكية بأنه "حزمة العقوبات الأكبر" على موسكو منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل عامين.
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض "أعلن عن فرض أكثر من 500 عقوبة جديدة ضد روسيا بسبب حربها المستمرة لغزو أوكرانيا وبسبب وفاة (المعارض الروسي) أليكسي نافالني الذي كان ناشطا شجاعا في مكافحة الفساد وأشرس زعيم معارضة لبوتين".
وأفاد بأن عقوبات واشنطن تستهدف "الأفراد المرتبطين بسجن نافالني وكذلك القطاع المالي في روسيا والقاعدة الصناعية الدفاعية وشبكات المشتريات والمتهربين من العقوبات عبر قارات متعددة".
وأضاف أن إجراءات الولايات المتحدة تتضمن أيضا "فرض قيود جديدة على التصدير على ما يقرب من 100 كيان لتقديم الدعم لآلة الحرب الروسية" مشيرا إلى أنها تشمل اتخاذ إجراءات "لخفض عائدات الطاقة في روسيا بشكل أكبر".
ولفت بايدن إلى أنه أصدر توجيهات "لفريقه" لاتخاذ خطوات من شأنها "تعزيز الدعم للمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة وأولئك الذين يناضلون من أجل الديمقراطية في جميع أنحاء العالم".
وأكد أن إجراءات واشنطن "ستضمن أن يدفع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ثمنا باهظا لعدوانه في الخارج وقمعه في الداخل".
وفي بيان منفصل قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها اتخذ إجراءات ضد "ما يقرب من 300 فرد وكيان" في إطار حزمة عقوبات واشنطن الجديدة على موسكو.
وأضافت أن عقوبات (أوفاك) "تعد إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية الأمريكية الحزمة الأكبر من العقوبات المفروضة منذ الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا".
وأفادت بأن الخارجية الأمريكية قامت "بإدراج ثلاثة مسؤولين في الحكومة الروسية على خلفية وفاة نافالني".
كما أشارت إلى أن وزارة التجارة قامت بإدراج "أكثر من 90 شركة على قائمة الكيانات (المحظورة)".
وذكرت "من أجل حرمان روسيا من الموارد اللازمة لدعم حربها الوحشية ضد أوكرانيا تقوم وزارة الخزانة بتحديد أهداف تسهم بدعم البنية التحتية المالية الروسية وأكثر من 20 متهربا من العقوبات (الأمريكية ضد روسيا) في دول ثالثة في أوروبا وشرق آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط ومئات الكيانات في القاعدة الصناعية العسكرية الروسية والقطاعات الرئيسية الأخرى".
ومن جانبها قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في تصريح تضمنه البيان إن الذكرى السنوية الثانية لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ووفاة نافالني "تذكير صارخ ومأساوي بتجاهل بوتين الوقح للحياة البشرية بدءا من الأوكرانيين الذين يعانون تكاليف حربه غير المبررة إلى الناس في جميع أنحاء روسيا الذين يجرؤون على فضح الانتهاكات الفاسدة التي تغذي نظامه".
وأكدت أن "الاقتصاد الروسي والقاعدة الصناعية العسكرية في روسيا يظهران علامات واضحة على الضعف ويرجع ذلك جزئيا إلى الإجراءات التي اتخذناها جنبا إلى جنب مع شركائنا وحلفائنا حول العالم لدعم دفاع أوكرانيا الشجاع".
ولفتت إلى أنه "يتعين علينا أن نحافظ على دعمنا لأوكرانيا حتى مع إضعاف آلة الحرب الروسية. ومن الأهمية بمكان أن يتقدم الكونغرس للانضمام إلى حلفائنا في جميع أنحاء العالم في منح أوكرانيا وسائل الدفاع عن نفسها وحريتها ضد هجوم بوتين الهمجي."
وكان الرئيس الأمريكي قد التقى أمس الخميس بيوليا وداشا نافالني (أرملة نافالني وابنته) في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية وشدد وفق بيان للبيت الأبيض على أن "إرثه سيتواصل من خلال الناس في مختلف أنحاء روسيا والعالم الذين يعيشون حالة حداد على خسارته ويناضلون من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان."
وتأتي عقوبات واشنطن عشية دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الثالث بالإضافة إلى تزامنها مع مرور أسبوع على إعلان مصلحة السجون الفدرالية الروسية وفاة المعارض الروسي ألكسي نافالني (47 عاما) في إحدى سجون روسيا حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 19 عاما بعدما أدانه القضاء الروسي في 4 أغسطس 2023 بتهمة "التطرف".
وتزعم الولايات المتحدة أن نافالني تعرض للتسميم من قبل "ضباط جهاز الأمن الفدرالي الروسي باستخدام غاز الأعصاب (نوفيشوك)" وهو ما دفعها إلى إصدار عقوبات على أربعة أشخاص روس اتهمتهم بالضلوع في العملية وذلك في أغسطس الماضي بعد صدور الحكم القضائي الروسي عليه وتزامنا مع مرور ثلاثة أعوام على "تسميمه" وفق بيان أصدرته آنذاك الخزانة الأمريكية.
يذكر أن نافالني سقط مريضا في 20 أغسطس 2020 وهو على متن طائرة في رحلة داخلية في روسيا ونقل إلى ألمانيا من سيبيريا لتلقي العلاج بعد أن دخل في غيبوبة وسط مزاعم بتعرضه للتسميم ثم عاد إلى روسيا في يناير 2021 حيث اعتقل وخضع للمحاكمة. (النهاية)

رس ر / م م ج




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