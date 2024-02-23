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البرلمان الألماني يوافق على المشاركة في المهمة الأوروبية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر

2/23/2024 2:38:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 23 - 2 (كونا) -- وافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) اليوم الجمعة على مشروع قرار يتيح للفرقاطة الألمانية (هيسن) المشاركة في المهمة الأوروبية (أسبايدس) المخصصة لحماية الملاحة وحركة السفن في مياه البحر الأحمر.
وصوت لصالح مشروع القرار الذي قدمه الائتلاف الحكومي 538 نائبا فيما صوت ضده 31.
وبرر الائتلاف الحكومي مشاركة الفرقاطة التي تحمل على متنها 700 جندي "بالأهمية القصوى" لسلامة أمن الملاحة في مياه البحر الأحمر بالنسبة للاقتصاد.
وحدد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قبل أيام الهدف من هذه المشاركة بأنه تأمين حركة السفن في مياه البحر الأحمر والاضطلاع بدور في حماية الأمن الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق أمس على القيام بمهمة في البحر الأحمر تحمل اسم (إسبايدس) من أجل حماية السفن من الهجمات. (النهاية)

ع ن ج / م م ج




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