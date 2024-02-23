البرلمان الألماني يوافق على المشاركة في المهمة الأوروبية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 23 - 2 (كونا) -- وافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) اليوم الجمعة على مشروع قرار يتيح للفرقاطة الألمانية (هيسن) المشاركة في المهمة الأوروبية (أسبايدس) المخصصة لحماية الملاحة وحركة السفن في مياه البحر الأحمر.
وصوت لصالح مشروع القرار الذي قدمه الائتلاف الحكومي 538 نائبا فيما صوت ضده 31.
وبرر الائتلاف الحكومي مشاركة الفرقاطة التي تحمل على متنها 700 جندي "بالأهمية القصوى" لسلامة أمن الملاحة في مياه البحر الأحمر بالنسبة للاقتصاد.
وحدد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قبل أيام الهدف من هذه المشاركة بأنه تأمين حركة السفن في مياه البحر الأحمر والاضطلاع بدور في حماية الأمن الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق أمس على القيام بمهمة في البحر الأحمر تحمل اسم (إسبايدس) من أجل حماية السفن من الهجمات. (النهاية)
ع ن ج / م م ج
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