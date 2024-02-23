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(الكويتي للمشروعات الخيرية) يكرم الدارسين بالأزهر على منحة بيت الزكاة الكويتي

2/23/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الاسكندرية - 23 - 2 (كونا)-- أقام المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة اليوم الجمعة احتفالية لتكريم الطالبات الدارسات بالأزهر الشريف على منحة بيت الزكاة الكويتي وذلك في ختام فعاليات دورة تثقيفية بمدينة الاسكندرية تحت رعاية وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد جمعة وحضور سفير دولة الكويت لدى مصر غانم الغانم.
وقال الوزير جمعة في كلمته خلال الاحتفال إن الدورة تأتي ضمن النشاطات التثقيفية التي تقدمها وزارة الأوقاف تكاملا مع دور الأزهر الشريف والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة.
وأكد جمعة أن "الدور الأول المنوط بطالب العلم هو التفوق العلمي فمن أراد أن يخدم وطنه فمن خلال جده وتفوقه فخدمة الأوطان جزء لا يتجزأ من خدمة الأديان ومصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان والأوطان لا تبنى إلا بالعلم والمال".
ومن جهته قال السفير الغانم "إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم لحضور هذا المحفل العلمي حفل ختام فعاليات الدورة التثقيفية بمعسكر أبي بكر الصديق وسط كوكبة من طلبة العلم من شتى بقاع الأرض ليعملوا كسفراء في نشر رسالة الإسلام بمفهومها الصحيح السمح".
وأضاف الغانم أن هذه الدورات التدريبية والتثقيفية المتنوعة التي يقدمها المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية للطلاب والطالبات الوافدين تعكس الدور الذي تضطلع به وزارة الأوقاف المصرية في تعليم مبادئ الإسلام الصحيح ورسالته الأصيلة التي تدعو للسلام والتسامح وتدعو إلى الوسطية.
وتابع "وجودي معكم يعكس إيمان دولة الكويت بالرسالة السامية للأزهر الشريف كما عهدناه ملتقى للطلبة وموردا ثقافيا جامعا للعلوم والآداب ومنارة دينية تعكس وسطية الاسلام واعداد وتنشئة جيل واع مثقف على يد نخبة من علمائه الأجلاء الذين يعملون على خدمة العلم وتأهيل الكوادر العلمية المستنيرة".
وأكد أن التعاون القائم بين الكويت ومصر في مختلف مجالات التنمية الفكرية والثقافية والدينية يتميز بتطابق الرؤى والأهداف بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأشاد في هذا السياق بالدور الذي يقوم به المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية من العطاء الدؤوب في مسيرته الخيرية والعمل في كافة مجالات الخير والنماء ليمثل تجسيدا بارزا على دعم سبل التعاون المثمر وتعزيز أواصر العمل المشترك بين الكويت ومصر.
وتقدم بالشكر لوزير الأوقاف المصري على دعمه لمثل هذه البرامج التثقيفية ولرئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وكذلك القائمين على معسكر ابو بكر الصديق لتقديم كافة سبل الدعم للطلاب الوافدين وشمولهم برعايتهم الكريمة.
ومن جانبها أعربت مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية سلوى العنزي في كلمتها عن الشكر لوزير الأوقاف على استضافة الطالبات الدارسات بالأزهر الشريف على منحة بيت الزكاة الكويتي لمثل هذه الدورات التثقيفية والتي تسهم في نشر الفكر الاسلامي الوسطي الصحيح وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتعامل بأخلاق الإسلام.
وأكدت العنزي حرص المكتب الكويتي على رعاية أبنائه وبناته من الطلبة الوافدين الدارسين بالازهر الشريف لافتة إلى التوصية الدائمة من مدير عام بيت الزكاة الكويتي الدكتور ماجد العازمي بضرورة المشاركة في مثل هذه الدورات التثقيفية والتي تسهم في إعداد جيل قادر على فتح آفاق جديدة لنشر صحيح الدين الإسلامي والمساهمة في تنمية بلدانهم.
وخاطبت الطالبات قائلة "أنتن تدرسن المنهج الأزهري الوسطي السمح فقد جئتن الى الأزهر الشريف من شتى بقاع الأرض تاركين أوطانكن من أجل طلب العلم الوسطى المستنير لتعودوا حاملين رسالة الأزهر ناشرين صحيح الدين".
واشادت العنزي بالتعاون الدائم والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية" معربة عن تطلعها الى استمرار التعاون بين الجانبين في المجال الخيري.
وشارك في الدورة التثقيفية بمعسكر (أبي بكر الصديق) التي عقدت على أمد ثلاثة أيام 50 طالبة وافدة من أندونيسيا وماليزيا وتايلاند وتخللها محاضرات تثقيفية وجولات ترفيهية. (النهاية)

ا س م / م م ج




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