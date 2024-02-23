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الرئاسة الفلسطينية: غزة لن تكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية

2/23/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 23 - 2 (كونا) -- قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الجمعة إن "غزة لن تكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وإن أي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل".
جاء ذلك في بيان صحفي لأبو ردينه ردا على خطة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لليوم التالي بعد الحرب على غزة.
وقال أبو ردينه إن الكيان المحتل "لن ينجح في محاولاته تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة".
وأضاف "إذا أراد العالم أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة فعليه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وتابع أبو ردينة "ما يطرحه نتنياهو من خطط الهدف منه هو استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية".
وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية اليوم أن نتنياهو طرح خطة حول قطاع غزة تضمنت احتفاظ الاحتلال ب "حرية العمل" في القطاع دون حد زمني وإقامة منطقة "أمنية" قريبة من المستوطنات المقامة على أراضي القطاع.
كما تضمنت الخطة التي طرحها على المجلس الوزراي والأمني المصغر إلغاء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأن تحل بدلا منها وكالات إغاثة دولية. (النهاية)

ن ق / م م ج




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