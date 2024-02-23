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الرئيس الفرنسي يلغي المناقشة المفتوحة المقررة غدا السبت في المعرض الزراعي الدولي

2/23/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 23 - 2 (كونا) -- اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الجمعة عن الغاء المشاركة في لحظة "استماع ومناقشة" كان مقررا عقدها في المعرض الزراعي الدولي مع النقابات الزراعية.
وقال ماكرون على موقع (اكس) ان المسؤولين في النقابتين الرئيسيتين للمزارعين في فرنسا وهما الاتحاد الوطني لنقابة المزارعين ونقابة المزارعين الشباب "أرادوا ألا تكون نسخة 2024 من المعرض الزراعي مثل أي نسخة أخرى بل رغبوا بمناقشة مفتوحة وهم الآن يطالبون بإلغائها وعدم المشاركة فيها".
واكد انه منذ اليوم الأول "كنت ملتزما بدعم المزارعين والسيادة الزراعية والغذائية لفرنسا...ومنذ بداية الأزمة الحالية طلبت من الحكومة تقديم استجابات ملموسة مع مراقبة منهجية وهذا ما يحدث بالفعل".
وأضاف "بما ان المعرض الزراعي الدولي يعتبر لحظة مهمة للمزارعين وللأمة فإني أدعو الجميع الى احترام ذلك" موضحا انه سيدعو جميع النقابات الزراعية صباح غد السبت قبل الافتتاح الرسمي للمعرض "وسأتصل بكل من يريد التبادل كما أفعل كل عام".
وتشهد العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة احتجاجات للمزارعين الغاضبين عشية افتتاح معرض الزراعة الدولي في نسخته ال60 وذلك للمطالبة بخفض تكاليف الإنتاج وفرض القوانين نفسها المفروضة على المزارعين في الدول الموردة من خارج الاتحاد الأوروبي. (النهاية)

م ع / ر ج



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