الرئيس الفرنسي يلغي المناقشة المفتوحة المقررة غدا السبت في المعرض الزراعي الدولي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 23 - 2 (كونا) -- اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الجمعة عن الغاء المشاركة في لحظة "استماع ومناقشة" كان مقررا عقدها في المعرض الزراعي الدولي مع النقابات الزراعية.
وقال ماكرون على موقع (اكس) ان المسؤولين في النقابتين الرئيسيتين للمزارعين في فرنسا وهما الاتحاد الوطني لنقابة المزارعين ونقابة المزارعين الشباب "أرادوا ألا تكون نسخة 2024 من المعرض الزراعي مثل أي نسخة أخرى بل رغبوا بمناقشة مفتوحة وهم الآن يطالبون بإلغائها وعدم المشاركة فيها".
واكد انه منذ اليوم الأول "كنت ملتزما بدعم المزارعين والسيادة الزراعية والغذائية لفرنسا...ومنذ بداية الأزمة الحالية طلبت من الحكومة تقديم استجابات ملموسة مع مراقبة منهجية وهذا ما يحدث بالفعل".
وأضاف "بما ان المعرض الزراعي الدولي يعتبر لحظة مهمة للمزارعين وللأمة فإني أدعو الجميع الى احترام ذلك" موضحا انه سيدعو جميع النقابات الزراعية صباح غد السبت قبل الافتتاح الرسمي للمعرض "وسأتصل بكل من يريد التبادل كما أفعل كل عام".
وتشهد العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة احتجاجات للمزارعين الغاضبين عشية افتتاح معرض الزراعة الدولي في نسخته ال60 وذلك للمطالبة بخفض تكاليف الإنتاج وفرض القوانين نفسها المفروضة على المزارعين في الدول الموردة من خارج الاتحاد الأوروبي. (النهاية)
م ع / ر ج
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