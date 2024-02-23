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افتتاح مقر ومتحف الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بالمملكة المتحدة تزامنا مع الاحتفال بالأعياد الوطنية

2/23/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 23 - 2 (كونا) -- افتتح مقر ومتحف الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة بعد التجديد اليوم الجمعة وذلك تزاما مع احتفالات دولة الكويت بذكرى الاستقلال ال 63 والذكرى ال 33 ليوم التحرير.
وقال سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة بدر العوضي بمناسبة الافتتاح إن تمثيل الطلبة والطالبات لوطنهم الكويت لهو خير تمثيل بجهود طيبة وأنشطة إيجابية تستحق المكافأة والدعم وهو الأمر الذي أوصى به سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
ولفت السفير العوضي إلى تزامن افتتاح مقر ومتحف الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة مع انطلاق احتفالات ذكرى مرور 125 عاما على الشراكة الكويتية - البريطانية في شهر فبراير الجاري.
وأضاف أن متحف الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة يروي تاريخ مساعي الطلبة والمقيمين الكويتيين فور غزو النظام العراقي البائد لدولة الكويت في حشد الجهود الدولية والمحلية في المملكة المتحدة للعمل على تحرير الكويت وذلك عبر حملة (فري كويت) والتي قال "إنها كان لها وقعا كبيرا على الشعب الكويتي".
وأثنى على عمل اتحاد الطلبة الحثيث من أجل حفظ تاريخ الأحداث التي شهدها المقر أثناء غزو الكويت والصور والمواد التي تم توزيعها آنذاك.
ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة (مجموعة زين في الكويت) والرئيس التنفيذي بدر الخرافي إن المجموعة تتشرف بأن تكون ضمن الجهات المساهمة في تجديد مقر الاتحاد الذي يحمل تاريخ المساعي الكويتية لتحرير الكويت وتكاتف المواطنين وإطلاق حملة (فري كويت) من هذا المقر إلى عدد من دول العالم والتي كان لها خير الأثر في حشد التأييد لقضية الكويت العادلة.
وأشار الخرافي إلى أن اتحاد الطلبة في المملكة المتحدة هو من أقدم الاتحادات إذ تأسس في الخمسينات مؤكدا دوره المهم والحيوي واستعداد (مجموعة زين في الكويت) التام لتقديم الدعم لأي احتياج للاتحاد.
وثمن الدعم الذي تقدمه سفارة دولة الكويت في المملكة المتحدة وعلى رأسها السفير بدر العوضي للطلبة والطالبات الدارسين ولاتحاد الطلبة وكذلك رئيس المكتب الثقافي الكويتي الدكتور عبدالله المشعل.
ويضم المتحف مقتنيات تعود إلى عام 1990 والتي تم توزيعها واستخدامها أثناء تنظيم المسيرات التي جابت شوارع العاصمة البريطانية لندن ودعت إلى دعم الجهود الدولية من أجل تحرير الكويت إلى جانب مجموعة من الصور التذكارية لتلك المسيرات.
وتضم المملكة المتحدة نحو عشرة آلاف طالب وطالبة تسعى سفارة دولة الكويت والمكتب الثقافي في لندن لتقديم كل الرعاية لهم.
وقدم الاتحاد نسخه تذكارية إلى السفير العوضي وإلى الحضور من كتاب (ملحمة العمل الشعبي الكويتي في لندن إبان الغزو العراقي 1990 – 1992) للمؤلف الاستاذ الدكتور عثمان الخضر الذي شغل منصب امين سر الاتحاد أثناء الغزو.
ويعد محتوى الكتاب توثيقا وشاهدا حيا على فترة عصيبة من تاريخ الكويت لتكون نبراسا للأجيال القادمة. (النهاية)

ن ب ش / م م ج



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