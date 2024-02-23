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اختتام البطولة الآسيوية للسنوكر للرجال 2024 في الدوحة

2/23/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 23 – 2 (كونا) -- اختتمت اليوم الجمعة فعاليات البطولة الآسيوية للسنوكر للرجال 2024 التي نظمها الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر والتي انطلقت في 17 فبراير الجاري بمشاركة 40 لاعبا يمثلون 17 دولة.
وتوج اللاعب الإيراني علي غرغوزله بالميدالية الذهبية واللاعب الباكستاني أويس الله منير بالميدالية الفضية واللاعبان القطري علي العبيدلي والإيراني أمير ساراخوش بالميداليتين البرونزيتين.
وجاء فوز اللاعب الإيراني علي غرغوزله باللقب والميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية للسنوكر إثر فوزه على نظيره الباكستاتي أويس الله منير صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية بنتيجة (5-2) في المباراة النهائية التي استمرت خمس ساعات تقريبا.
وقام كل من رئيس الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر محمد الرمزاني ورئيس الاتحاد الآسيوي للسنوكر محمد النعيمي ورئيس الاتحاد الدولي للسنوكر مبارك الخيارين بتتويج الفائزين بعد المباراة النهائية في ختام منافسات البطولة. (النهاية)

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