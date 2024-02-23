اختتام البطولة الآسيوية للسنوكر للرجال 2024 في الدوحة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 23 – 2 (كونا) -- اختتمت اليوم الجمعة فعاليات البطولة الآسيوية للسنوكر للرجال 2024 التي نظمها الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر والتي انطلقت في 17 فبراير الجاري بمشاركة 40 لاعبا يمثلون 17 دولة.
وتوج اللاعب الإيراني علي غرغوزله بالميدالية الذهبية واللاعب الباكستاني أويس الله منير بالميدالية الفضية واللاعبان القطري علي العبيدلي والإيراني أمير ساراخوش بالميداليتين البرونزيتين.
وجاء فوز اللاعب الإيراني علي غرغوزله باللقب والميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية للسنوكر إثر فوزه على نظيره الباكستاتي أويس الله منير صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية بنتيجة (5-2) في المباراة النهائية التي استمرت خمس ساعات تقريبا.
وقام كل من رئيس الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر محمد الرمزاني ورئيس الاتحاد الآسيوي للسنوكر محمد النعيمي ورئيس الاتحاد الدولي للسنوكر مبارك الخيارين بتتويج الفائزين بعد المباراة النهائية في ختام منافسات البطولة. (النهاية)
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