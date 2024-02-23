منتخب السلة يتفوق على فلسطين ضمن تصفيات نهائيات كأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 شباط (بترا)- تفوق المنتخب الوطني لكرة السلة، على نظيره المنتخب الفلسطيني في المبارة التي جرت بينهما اليوم الجمعة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وتفوق المنتخب في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من النافذة الأولى عن مباريات المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا "السعودية 2025"، ب 63 نقطة مقابل 46.

ويخوض المنتخب الجولة الثانية من البطولة يوم الإثنين المقبل بلقاء المنتخب السعودي في مدينة جدة السُّعُودية.

وكان المنتخب الوطني شارك أخيراً في بطولة قطر الدولية الودية استعداداً للتصفيات.

--(بترا)

ض ع/م ق/ح أ

23/02/2024 22:11:19