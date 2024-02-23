3 ذهبيات لمنتخب الكراتيه في بطولة الفجيرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 شباط (بترا)- حقق المنتخب الوطني للكراتيه لفئة الشباب، اليوم الجمعة، 3 ذهبيات، وذلك في ثاني أيام الجولة الأولى من بطولة الدوري العالمي للشباب والمقامة في إمارة الفجيرة بالإمارات.
وجاءت الميداليات الذهبية من خلال، عبدالرحمن حيمور وزن تحت 61 كيلوغرام وأوس سيف وزن تحت 68 كيلو غرام ووليد قطامش وزن تحت 76 كيلو غرام
وتعتبر هذه رابع ميداليات للأردن في البطولة والتي تختتم مساء الإثنين، حيث كانت لاعبة المنتخب الوطني تحت 21 عاماً، جود الضروس، قد توجت أمس بالميدالية الفضية ضمن منافسات وزن تحت 68 كيلو غرام.
وتنطلق يوم غد السبت منافسات البطولة لفئة الناشئين.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
23/02/2024 21:46:12
MENAFN23022024000117011021ID1107892337
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