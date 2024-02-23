3 ذهبيات لمنتخب الكراتيه في بطولة الفجيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 شباط (بترا)- حقق المنتخب الوطني للكراتيه لفئة الشباب، اليوم الجمعة، 3 ذهبيات، وذلك في ثاني أيام الجولة الأولى من بطولة الدوري العالمي للشباب والمقامة في إمارة الفجيرة بالإمارات.

وجاءت الميداليات الذهبية من خلال، عبدالرحمن حيمور وزن تحت 61 كيلوغرام وأوس سيف وزن تحت 68 كيلو غرام ووليد قطامش وزن تحت 76 كيلو غرام

وتعتبر هذه رابع ميداليات للأردن في البطولة والتي تختتم مساء الإثنين، حيث كانت لاعبة المنتخب الوطني تحت 21 عاماً، جود الضروس، قد توجت أمس بالميدالية الفضية ضمن منافسات وزن تحت 68 كيلو غرام.

وتنطلق يوم غد السبت منافسات البطولة لفئة الناشئين.

--(بترا)

ض ع/م ق/ح أ

23/02/2024 21:46:12