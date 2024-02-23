سلوفينيا ترسل طائرة مساعدات لقطاع غزة إلى مطار ماركا العسكري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 شباط(بترا)- وصلت إلى مطار ماركا العسكري مساء اليوم الجمعة، طائرة عسكرية سلوفينية من نوع C17 تحمل على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية لإرسالها إلى قطاع غزة.

وكان في استقبال الطائرة عند وصولها إلى المطار السفير السلوفيني في جمهورية مصر العربية ساشو بودلسنيك، والقنصل السلوفيني الفخري في عمان السيد علي حيدر مراد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دعم الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية في مساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة جراء الحرب المستمرة عليه، وتأكيداً على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، وتعبيراً عن قيمة التضامن والتآزر الذي يكنه الشعب السلوفيني للشعب الفلسطيني الشقيق.

--(بترا)

ل م/م ق/ح أ

23/02/2024 21:29:48