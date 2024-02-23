اختام فعاليات دورة الأمن والسلم المجتمعي في اقليم الشمال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 23 شباط (بترا)- اختتمت في بيت شباب إربد اليوم الجمعة، فعاليات دورة بعنوان"الأمن والسلم المجتمعي"، التي نظمها مركز إعداد القيادات الشبابية بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وذلك ضمن محاور الإستراتيجية الوطنية للشباب "محور الأمن والسلم المجتمعي".
وقال مدير شباب إربد يحيى ألمومني، إن هذه الدورة التي استمرت أربعة أيام وبمشاركة 25 مشرفاً ومشرفة من رؤساء ومشرفي المراكز الشبابية، تهدف إلى تنمية مهارات ومعارف العاملين مع الشباب، مما يسهم في تطوير البرامج المقدمة في المراكز الشبابية المختلفة.
وناقش المشاركون خلال الجلسات الحوارية والتدريبية مواضيع متنوعة، منها دور الأسرة في مواجهة التطرف، تجنيد النساء لدى الجماعات المتطرفة، التجنيد الإلكتروني وطرق الوقاية، الإستخدام الآمن لمواقع التواصل الإجتماعي وخطاب الكراهيَة.
وعلى صعيد متصل، اختتمت في مركز شباب وشابات غرب إربد، اليوم أعمال الورشة التدريبية حول"التربية الإعلامية والمعلوماتية"، التي نظمها المركز بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة والطفولة، بمشاركة 20 شاباً وشابة فتاة من أعضاء المركز.
وعرض المدربان احمد العبويني ورنيم عرابي خلال الورشة التي استمرت لخمسة أيام، لأهمية تعزيز مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى الشباب في ظل التطور في تقنيات الإتصال التي يرافقها نشر المعلومات، وضرورة تكريس الثقافة الصحيحة للتعامل مع تلك الوسائل، وتمكين الأفراد من تمييزها وتفنيد الأخبار الزائفة والشائعات.
واشتملت الورشة على محاضرات تناولت مفهوم التربية الإعلامية وأخلاقياتها، ووسائل الأمان الرقمي وحماية الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وطرق التحقق من الأخبار الكاذبة، والصور والفيديوهات واستخدام التطبيقات الآمنة، إضافة إلى التوعية بقانون الجرائم الإلكترونية والتعامل مع حالات التنمر الإلكتروني.
--(بترا)
أ غ/ع ع/م ق/ ح أ
23/02/2024 21:20:50
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