اختام فعاليات دورة الأمن والسلم المجتمعي في اقليم الشمال

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 23 شباط (بترا)- اختتمت في بيت شباب إربد اليوم الجمعة، فعاليات دورة بعنوان"الأمن والسلم المجتمعي"، التي نظمها مركز إعداد القيادات الشبابية بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وذلك ضمن محاور الإستراتيجية الوطنية للشباب "محور الأمن والسلم المجتمعي".

وقال مدير شباب إربد يحيى ألمومني، إن هذه الدورة التي استمرت أربعة أيام وبمشاركة 25 مشرفاً ومشرفة من رؤساء ومشرفي المراكز الشبابية، تهدف إلى تنمية مهارات ومعارف العاملين مع الشباب، مما يسهم في تطوير البرامج المقدمة في المراكز الشبابية المختلفة.

وناقش المشاركون خلال الجلسات الحوارية والتدريبية مواضيع متنوعة، منها دور الأسرة في مواجهة التطرف، تجنيد النساء لدى الجماعات المتطرفة، التجنيد الإلكتروني وطرق الوقاية، الإستخدام الآمن لمواقع التواصل الإجتماعي وخطاب الكراهيَة.

وعلى صعيد متصل، اختتمت في مركز شباب وشابات غرب إربد، اليوم أعمال الورشة التدريبية حول"التربية الإعلامية والمعلوماتية"، التي نظمها المركز بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة والطفولة، بمشاركة 20 شاباً وشابة فتاة من أعضاء المركز.

وعرض المدربان احمد العبويني ورنيم عرابي خلال الورشة التي استمرت لخمسة أيام، لأهمية تعزيز مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى الشباب في ظل التطور في تقنيات الإتصال التي يرافقها نشر المعلومات، وضرورة تكريس الثقافة الصحيحة للتعامل مع تلك الوسائل، وتمكين الأفراد من تمييزها وتفنيد الأخبار الزائفة والشائعات.

واشتملت الورشة على محاضرات تناولت مفهوم التربية الإعلامية وأخلاقياتها، ووسائل الأمان الرقمي وحماية الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وطرق التحقق من الأخبار الكاذبة، والصور والفيديوهات واستخدام التطبيقات الآمنة، إضافة إلى التوعية بقانون الجرائم الإلكترونية والتعامل مع حالات التنمر الإلكتروني.

--(بترا)

أ غ/ع ع/م ق/ ح أ

23/02/2024 21:20:50