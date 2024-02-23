نزوح وتشريد وتهجير في الضفة الغربية والقدس

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 23 شباط (بترا)- أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، الليلة الماضية، تقريراً يسلط الضوء على اتجاهات التهجير في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في عام 2023.

وأشار التقرير إلى نزوح اكثر من 4000 فلسطيني من منازلهم في عام 2023، منهم 29 بالمئة 1153 نزحوا عندما تم هدم 214 منزلاً، في المنطقة (جيم) والقدس الشرقية بحجة عدم وجود تصاريح بناء صادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، فإن عنف المستوطنين الإسرائيليين وتقلص إمكانية الوصول إلى أراضي الرعي سببًا رئيسيًا للتهجير، حيث نزح ما لا يقل عن 1539 فلسطينيًا، 39 بالمئة من إجمالي النزوح في هذا السياق في عام 2023، معظمهم في أعقاب السابع من تشرين الأول.

واكد التقرير، أن ما يقرب من 25 بالمئة من إجمالي حالات النزوح 911 حالة، نتيجة للعمليات التي نفذها الجيش الإسرائيلي، وخاصة في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية.

وأوضح التقرير، أنه تم تهجير 200 فلسطيني 5 بالمئة من مسافر يطا والمناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الخليل، بسبب القيود المشددة على الوصول والتنقل وعمليات البحث والإعتقال التي نفذها جيش الاحتلال بعد 7 تشرين الأول.

وذكر التقرير، أنه تم تهجير 173 شخصاً نتيجة الهدم العقابي لمنازل عائلات الفلسطينيين الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن هجمات ضد الإسرائيليين، وهو ما يمثل 4 بالمئة من إجمالي النازحين.

--(بترا)

م د/م ق/ح أ

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23/02/2024 21:19:03