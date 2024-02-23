نزوح وتشريد وتهجير في الضفة الغربية والقدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 23 شباط (بترا)- أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، الليلة الماضية، تقريراً يسلط الضوء على اتجاهات التهجير في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في عام 2023.
وأشار التقرير إلى نزوح اكثر من 4000 فلسطيني من منازلهم في عام 2023، منهم 29 بالمئة 1153 نزحوا عندما تم هدم 214 منزلاً، في المنطقة (جيم) والقدس الشرقية بحجة عدم وجود تصاريح بناء صادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
وبحسب التقرير، فإن عنف المستوطنين الإسرائيليين وتقلص إمكانية الوصول إلى أراضي الرعي سببًا رئيسيًا للتهجير، حيث نزح ما لا يقل عن 1539 فلسطينيًا، 39 بالمئة من إجمالي النزوح في هذا السياق في عام 2023، معظمهم في أعقاب السابع من تشرين الأول.
واكد التقرير، أن ما يقرب من 25 بالمئة من إجمالي حالات النزوح 911 حالة، نتيجة للعمليات التي نفذها الجيش الإسرائيلي، وخاصة في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية.
وأوضح التقرير، أنه تم تهجير 200 فلسطيني 5 بالمئة من مسافر يطا والمناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الخليل، بسبب القيود المشددة على الوصول والتنقل وعمليات البحث والإعتقال التي نفذها جيش الاحتلال بعد 7 تشرين الأول.
وذكر التقرير، أنه تم تهجير 173 شخصاً نتيجة الهدم العقابي لمنازل عائلات الفلسطينيين الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن هجمات ضد الإسرائيليين، وهو ما يمثل 4 بالمئة من إجمالي النازحين.
--(بترا)
م د/م ق/ح أ
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23/02/2024 21:19:03
MENAFN23022024000117011021ID1107892334
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