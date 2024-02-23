الأونروا: 150 منشأة أممية تستضيف نازحين في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 23 شباط (بترا)- أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) اليوم أن أكثر من 150 منشأة تابعة للوكالة لا تزال تستضيف النازحين بسبب الصراع في غزة، مع اكتظاظ الملاجئ بشدة.

وذكرت الأونروا في بيان صحفي، أنه لا يزال سبعة مراكز صحية فقط من أصل 23 مركزًا في غزة تعمل، مشيرة إلى أن ما يقرب من 600 من العاملين في مجال الرعاية الصحية يواصلون العمل في المراكز السبعة التي لا تزال في الخدمة، وقدموا أكثر من 11 ألف استشارة طبية.

و أجرى الموظفون في الملاجئ وفي النقاط الطبية المنشأة حديثًا في منطقة المواصي، حيث يتدفق النازحون من خان يونس، أكثر من 8000 استشارة طبية إضافية. وفي هذه الأثناء، يواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان دعم النساء الحوامل والمرضعات في غزة.

وقال البيان، انه من المتوقع، ان تلد في الشهر المقبل فقط، حوالي 5500 امرأة في غزة، مع إمكانية الحصول على مساعدة طبية ضئيلة أو معدومة، مضيفا ان هناك حوالي 155 ألف امرأة حامل ومرضع معرضة لخطر كبير للإصابة بسوء التغذية.

ويقول صندوق الأمم المتحدة للسكان إنه حيثما سمح الوصول، قاموا بتوزيع الأدوية والمعدات الحيوية على المرافق الصحية، بما في ذلك مستشفى الهلال الإماراتي في رفح، حيث شملت المساعدات لوازم الأمومة والصحة الإنجابية وما بعد الولادة، بالإضافة إلى مستلزمات الكرامة.

--(بترا)

م د/م ق/ح أ

23/02/2024 21:17:39