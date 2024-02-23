موسكو : العقوبات الأميركية الجديدة تدخل في شؤون روسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 23 شباط (بترا)- اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، العقوبات الأميركية الجديدة محاولة للتدخل في شؤون روسيا قبل الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها الشهر المقبل.
وقال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، في بيان صحفي : "القيود والعقوبات الأميركية الجديدة غير القانونية هي محاولة أخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي".
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن،في بيان صحفي، في وقت سابق الجمعة، فرض مجموعة من العقوبات الجديدة على أكثر من 500 هدف في روسيا، تشمل كيانات مالية والبنية التحتية للصناعات الروسية الدفاعية.
--(بترا)
س ح/م ق/ح أ
23/02/2024 20:42:47
MENAFN23022024000117011021ID1107892332
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