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موسكو : العقوبات الأميركية الجديدة تدخل في شؤون روسيا

2/23/2024 2:38:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 23 شباط (بترا)- اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، العقوبات الأميركية الجديدة محاولة للتدخل في شؤون روسيا قبل الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها الشهر المقبل.
وقال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، في بيان صحفي : "القيود والعقوبات الأميركية الجديدة غير القانونية هي محاولة أخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي".
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن،في بيان صحفي، في وقت سابق الجمعة، فرض مجموعة من العقوبات الجديدة على أكثر من 500 هدف في روسيا، تشمل كيانات مالية والبنية التحتية للصناعات الروسية الدفاعية.
--(بترا)
س ح/م ق/ح أ
23/02/2024 20:42:47

MENAFN23022024000117011021ID1107892332

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