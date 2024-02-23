المنتخب النسوي لكرة القدم يتصدر مجموعته ببطولة غرب آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 شباط (بترا) - حقق المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم فوزاً على نظيره اللبناني 2-0، في اللقاء الذي أُقيم اليوم الجمعة على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، مع اختتام الدور الأول من بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للسيدات 2024.

وكان المنتخب الوطني حسم تأهله إلى الدور نصف النهائي، منذ الجولة الماضية، حيث يلتقي مع وصيف المجموعة الثانية الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل.

وتصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات.

وشهدت المباراة حضور عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيسة اللجنة النسوية، ستيفاني النبر، إلى جانب القنصل الأردني في جدة محمد حميد.

وسجل للمنتخب: زينة حازم د.65، لانا فراس د.81.

ومثل المنتخب باللقاء: شيرين الشلبي، آية المجالي، رند أبو حسين، العنود غازي، نور زوقش (هيا خليل)، لانا فراس، إيناس الجماعين (زينة حازم)، ميساء جبارة، روزبهان فريج (رزان الزاغة)، لين البطوش (لينا الصاحب)، بانة البيطار (ياسمين الأجرب).

--(بترا)

خ خ/م ق/ح أ

23/02/2024 20:41:41