Friday, 23 February 2024 11:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 132

2/23/2024 2:38:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 شباط (بترا)- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 132 صحفيًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين محمد تشرين ياغي المصور مع عدة وسائل إعلام برفقة عائلته، ومصعب أبو زايد المذيع ومقدم البرامج في إذاعة القرآن الكريم، بقصف منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين وعائلاتهم في حربه على غزة، متجاوزًا بذلك قواعد القانون الدولي والإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على حماية الصحفيين.
--(بترا)
أ ش/م ق/ح أ
23/02/2024 20:39:55

MENAFN23022024000117011021ID1107892330

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث