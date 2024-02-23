ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 132

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 شباط (بترا)- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 132 صحفيًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين محمد تشرين ياغي المصور مع عدة وسائل إعلام برفقة عائلته، ومصعب أبو زايد المذيع ومقدم البرامج في إذاعة القرآن الكريم، بقصف منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين وعائلاتهم في حربه على غزة، متجاوزًا بذلك قواعد القانون الدولي والإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على حماية الصحفيين.
--(بترا)
أ ش/م ق/ح أ
23/02/2024 20:39:55
MENAFN23022024000117011021ID1107892330
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