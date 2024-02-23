ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 132

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 شباط (بترا)- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 132 صحفيًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين محمد تشرين ياغي المصور مع عدة وسائل إعلام برفقة عائلته، ومصعب أبو زايد المذيع ومقدم البرامج في إذاعة القرآن الكريم، بقصف منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين وعائلاتهم في حربه على غزة، متجاوزًا بذلك قواعد القانون الدولي والإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على حماية الصحفيين.

--(بترا)

أ ش/م ق/ح أ

23/02/2024 20:39:55