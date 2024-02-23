الخارجية: لا يوجد أردنيين بين ضحايا حريق بناية سكنية في اسبانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 23 شباط(بترا)- قال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة إن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في مدريد تواصلت مع الجهات الإسبانية الرسمية، والتي أكدت عدم وجود مواطنين أردنيين بين ضحايا الحريق الذي اندلع في بناية سكنية بمدينة فالنسيا، يوم أمس، حتى الآن، وأن عمليات البحث عن المفقودين ما تزال جارية.

وأكد السفير القضاة إن السفارة الأردنية في مدريد تواصلت مع عدد من أبناء الجالية الأردنية في فالنسيا والذين أكدوا سلامتهم وعدم وجود أردنيين ضمن المنطقة المتضررة، وأن السفارة على تواصل مع السلطات المحلية المختصة للتأكد من عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا.

--(بترا)

ص خ/ح أ

23/02/2024 20:38:26