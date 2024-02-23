Friday, 23 February 2024 11:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخارجية: لا يوجد أردنيين بين ضحايا حريق بناية سكنية في اسبانيا

2/23/2024 2:38:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 23 شباط(بترا)- قال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة إن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في مدريد تواصلت مع الجهات الإسبانية الرسمية، والتي أكدت عدم وجود مواطنين أردنيين بين ضحايا الحريق الذي اندلع في بناية سكنية بمدينة فالنسيا، يوم أمس، حتى الآن، وأن عمليات البحث عن المفقودين ما تزال جارية.
وأكد السفير القضاة إن السفارة الأردنية في مدريد تواصلت مع عدد من أبناء الجالية الأردنية في فالنسيا والذين أكدوا سلامتهم وعدم وجود أردنيين ضمن المنطقة المتضررة، وأن السفارة على تواصل مع السلطات المحلية المختصة للتأكد من عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا.
--(بترا)
ص خ/ح أ
23/02/2024 20:38:26

MENAFN23022024000117011021ID1107892329

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث