اجتماع يناقش الوضع الصحي في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 23 شباط (بترا)-أمين المعايطة- ناقش اجتماع عقد، اليوم الجمعة، في المستشفى الميداني في مدينة العقبة، عددا من قضايا الوضع في محافظة العقبة وقرار وزارة الصحة، نقل 25 ممرضًا قانونيًا من كوادر المستشفى الميداني إلى مستشفيات المملكة.

وأكد محافظ العقبة خالد الحجاج خلال ترؤسه الاجتماع الذي حضره مدير صحة العقبة الدكتور جمال عبيدات، ومدير المستشفى الدكتور محمد كرشيان، أنه تابع موضوع النقل مع وزارتي الداخلية والصحة.

وأوضح أن قرار النقل يتعلق بعملية التطوير والتدريب للكوادر التمريضية في مستشفيات المملكة الحكومية، ثم إعادتهم إلى المستشفى الميداني في العقبة مؤهلين للتعامل مع الأجهزة الطبية الحديثة في المستشفى.

من جانبه، قال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الدكتور عماد أبويقين، إن هدف التكليف هو تدريب وتأهيل الكوادر على التعامل مع مرضى غسيل الكلى، حيث إن افتتاح قسم غسيل الكلى سيكون قريبًا جدا بعد تخصيص المبالغ اللازمة من قبل مجلس المحافظة.

بدوره، بين رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو دعم المجلس لكل المشاريع التنموية التي تخدم محافظة العقبة وخاصة المتعلقة بالقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المستشفى الميداني كان وما زال على رأس أولويات المجلس، مؤكدًا في الوقت ذاته على تأييده لخطة تدريب الكوادر الطبية في المستشفى قبيل افتتاح قسم الكلى.

--(بترا)

ا م/م د/ح أ

23/02/2024 19:30:19