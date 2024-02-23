بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقّعان اتفاق تعاون لمكافحة الهجرة غير الشرعية

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 23 شباط (بترا)- وقعت المملكة المتحدة اتفاقًا مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" للعمل معا من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية، إن الاتفاق ينص على تبادل المعلومات الاستخبارية بين "فرونتكس" وقوة الحدود البريطانية للمساعدة في التصدي لعصابات تهريب البشر، وجعل حدود المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر أمانًا وأمنًا.

وأضافت في بيان، اليوم الجمعة، أن الاتفاق يشمل أيضا التعاون في تطوير تقنيات جديدة مثل استخدام الطائرات المسيّرة لحماية الحدود.

وأشار البيان إلى أن توقيع الاتفاق يؤكد لتعاون المشترك بين الجانبين لمعالجة جرائم الهجرة المنظمة وتأمين الحدود ضد الهجرة غير الشرعية، سواء كان ذلك في بحر المانش أو على طول حدود الاتحاد الأوروبي أو أبعد من ذلك.

--(بترا)

رش/م د/ح أ

23/02/2024 19:01:54