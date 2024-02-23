بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقّعان اتفاق تعاون لمكافحة الهجرة غير الشرعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 23 شباط (بترا)- وقعت المملكة المتحدة اتفاقًا مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" للعمل معا من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية، إن الاتفاق ينص على تبادل المعلومات الاستخبارية بين "فرونتكس" وقوة الحدود البريطانية للمساعدة في التصدي لعصابات تهريب البشر، وجعل حدود المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر أمانًا وأمنًا.
وأضافت في بيان، اليوم الجمعة، أن الاتفاق يشمل أيضا التعاون في تطوير تقنيات جديدة مثل استخدام الطائرات المسيّرة لحماية الحدود.
وأشار البيان إلى أن توقيع الاتفاق يؤكد لتعاون المشترك بين الجانبين لمعالجة جرائم الهجرة المنظمة وتأمين الحدود ضد الهجرة غير الشرعية، سواء كان ذلك في بحر المانش أو على طول حدود الاتحاد الأوروبي أو أبعد من ذلك.
--(بترا)
رش/م د/ح أ
23/02/2024 19:01:54
MENAFN23022024000117011021ID1107892327
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