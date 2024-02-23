الخارجية تعزي بضحايا حريق مبنى سكني في إسبانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 23 شباط(بترا)- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديقة بضحايا الحريق الذي اندلع في إحدى المباني السكنية في وسط مدينة فالنسيا يوم أمس، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تعاطف المملكة مع مملكة إسبانيا الصديقة في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

--(بترا)

ص خ/م ق/ح أ

23/02/2024 19:01:03