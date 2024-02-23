روسيا ترد على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات الأوروبية

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 23 شباط (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس عن أن موسكو وسّعت القائمة السوداء لمواطني الاتحاد الممنوعين من دخول روسيا، ردا على الحزمة الثالثة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي :"تشمل العقوبات الروسية، ممثلي مجلس أوروبا، وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي، وأعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكذلك لمجلس أوروبا".

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق، عن إقرار الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا، التي تم في إطارها فرض إجراءات تقييدية ضد 106 من الأفراد و88 من الكيانات القانونية.

--(بترا)

س ح/م د/ح أ

23/02/2024 18:50:56