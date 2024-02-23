روسيا ترد على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات الأوروبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 23 شباط (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس عن أن موسكو وسّعت القائمة السوداء لمواطني الاتحاد الممنوعين من دخول روسيا، ردا على الحزمة الثالثة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي :"تشمل العقوبات الروسية، ممثلي مجلس أوروبا، وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي، وأعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكذلك لمجلس أوروبا".
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق، عن إقرار الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا، التي تم في إطارها فرض إجراءات تقييدية ضد 106 من الأفراد و88 من الكيانات القانونية.
--(بترا)
س ح/م د/ح أ
23/02/2024 18:50:56
MENAFN23022024000117011021ID1107892325
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.