Friday, 23 February 2024 11:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا ترد على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات الأوروبية

2/23/2024 2:38:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 23 شباط (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس عن أن موسكو وسّعت القائمة السوداء لمواطني الاتحاد الممنوعين من دخول روسيا، ردا على الحزمة الثالثة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي :"تشمل العقوبات الروسية، ممثلي مجلس أوروبا، وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي، وأعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكذلك لمجلس أوروبا".
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق، عن إقرار الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا، التي تم في إطارها فرض إجراءات تقييدية ضد 106 من الأفراد و88 من الكيانات القانونية.
--(بترا)
س ح/م د/ح أ
23/02/2024 18:50:56

MENAFN23022024000117011021ID1107892325

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث