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البرلمان العربي يدعو لتعزيز التعاون البرلماني لمواجهة التحديات الراهنة

2/23/2024 2:38:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 23 شباط (بترا)- أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أهمية الدور الذي يقع على عاتق البرلمانات الوطنية والإقليمية، والدولية، وتعزيز التعاون والتنسيق بينها لمواجهة التحديات الراهنة.
وجدد العسومي خلال مشاركته في أعمال الجلسة العامة الـ14 للجمعية البرلمانية الآسيوية التي تستضيفها العاصمة (باكو)، حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات العربية مع جمهورية أذربيجان وعلى كافة المستويات.
كما أكد أهمية تعزيز التضامن بين العالمين العربي والإسلامي والدفاع عن القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تمر بأخطر مراحلها في ظل تواصل جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.
وأشار العسومي، إلى أن تواصل اللقاءات وارتفاع مستويات التنسيق المستمر بين البرلمان العربي وبرلمان جمهورية أذربيجان؛ يخدم مصالح الشعبين العربي والأذربيجاني، ويعزز من التضامن بين العالمين العربي والإسلامي.
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
23/02/2024 17:49:35

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