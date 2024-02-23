البرلمان العربي يدعو لتعزيز التعاون البرلماني لمواجهة التحديات الراهنة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 23 شباط (بترا)- أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أهمية الدور الذي يقع على عاتق البرلمانات الوطنية والإقليمية، والدولية، وتعزيز التعاون والتنسيق بينها لمواجهة التحديات الراهنة.
وجدد العسومي خلال مشاركته في أعمال الجلسة العامة الـ14 للجمعية البرلمانية الآسيوية التي تستضيفها العاصمة (باكو)، حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات العربية مع جمهورية أذربيجان وعلى كافة المستويات.
كما أكد أهمية تعزيز التضامن بين العالمين العربي والإسلامي والدفاع عن القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تمر بأخطر مراحلها في ظل تواصل جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.
وأشار العسومي، إلى أن تواصل اللقاءات وارتفاع مستويات التنسيق المستمر بين البرلمان العربي وبرلمان جمهورية أذربيجان؛ يخدم مصالح الشعبين العربي والأذربيجاني، ويعزز من التضامن بين العالمين العربي والإسلامي.
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
23/02/2024 17:49:35
MENAFN23022024000117011021ID1107892322
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.