صحة غزة: الاحتلال يضع سكان قطاع غزة في مثلث الموت المتمثل بالاستهداف والمجاعة والأوبئة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 23 شباط (بترا)- حذرت وزارة الصحة بغزة اليوم الجمعة، من أن الاحتلال الإسرائيلي يضع سكان قطاع غزة في مثلث الموت المتمثل بالاستهداف والمجاعة والأوبئة.

وأشارت في بيان لها على مواقع التواصل، إلى أن 350 ألف مريض و60 ألف سيدة حامل و700 ألف طفل يعانون مضاعفات خطيرة بسبب سوء التغذية والجفاف.

ولفتت إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي، يعني المزيد من الإبادة الجماعية وهذا ما يريده الاحتلال وداعموه، مشيرة إلى أن نصف مليون مواطن في شمال قطاع غزة يعانون من المجاعة.

--(بترا)

أ ش/أس

23/02/2024 17:44:57