جرش: دعوات للحفاظ على نظافة الغابات مع مطالع الربيع

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 23 شباط (بترا)- علي فريحات- دعا عدد من المهتمين بالشأن البيئي والمواطنين في محافظة جرش الحفاظ على النظافة بين الغابات والأماكن العامة عن طريق وضع الخطط الرقابية التي تسهم بالحد من التعديات، ولا سيما مع مطالع الربيع.

وأكد الناشط التطوعي أحمد ولعتام، أهمية التشاركية بين الجهات البيئية للحفاظ على نظافة الأماكن العامة ووسط الغابات التي تشهد حركة سياحية نشطة خاصة في عطلة نهاية الأسبوع.

وأشارت عضو الشبكة التنسيقية لمبادرة البيئة تجمعنا فريال نظامي إلى أن المحافظة تتميز بطبيعة خلابة وتوجد أماكن سياحية متنوعة يرتادها السياح من مختلف المناطق من داخل وخارج المملكة لذا يتطلب من الجهات المختصة في المجال البيئي الاهتمام بها كونها وجهه سياحية مميزة.

وقال مدير البيئة في المحافظة مدحت العاقرة، إن كوادر المديرية نفذت 1050 زيارة رقابية على منشآت داخل المحافظة خلال العام الماضي، بالتعاون مع قسم الإدارة الملكية لحماية البيئة والتعامل مع 44 شكوى وحررت 65 مخالفة وفق القانون الإطاري لإدارة النفايات.

وأضاف أن المديرية تعاملت أيضا مع 32 طلب ترخيص لمنشآت داخل المحافظة تمت الموافقة على 17 طلبا ورفض 15 طلبا وذلك لعدم مطابقتها للأنظمة والقوانين، مشيرًا إلى أن كوادر مديرية البيئة نفذت 7 زيارات لمنشآت تنموية للتأكد من التزامها بخطة إدارة البيئة.

وأوضح أن المديرية تراقب صهاريج المياه العادمة على نظام التتبع الإلكتروني لضمان وصلها إلى مكب (الأكيدر) ويتم تحويل المخالفين للحاكم الإداري، مبينًا أن عدد صهاريج المياه العادمة داخل المحافظة يبلغ 31 صهريجًا.

--(بترا)

ع.ف/م د/أس

23/02/2024 17:34:21