جرش: دعوات للحفاظ على نظافة الغابات مع مطالع الربيع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 23 شباط (بترا)- علي فريحات- دعا عدد من المهتمين بالشأن البيئي والمواطنين في محافظة جرش الحفاظ على النظافة بين الغابات والأماكن العامة عن طريق وضع الخطط الرقابية التي تسهم بالحد من التعديات، ولا سيما مع مطالع الربيع.
وأكد الناشط التطوعي أحمد ولعتام، أهمية التشاركية بين الجهات البيئية للحفاظ على نظافة الأماكن العامة ووسط الغابات التي تشهد حركة سياحية نشطة خاصة في عطلة نهاية الأسبوع.
وأشارت عضو الشبكة التنسيقية لمبادرة البيئة تجمعنا فريال نظامي إلى أن المحافظة تتميز بطبيعة خلابة وتوجد أماكن سياحية متنوعة يرتادها السياح من مختلف المناطق من داخل وخارج المملكة لذا يتطلب من الجهات المختصة في المجال البيئي الاهتمام بها كونها وجهه سياحية مميزة.
وقال مدير البيئة في المحافظة مدحت العاقرة، إن كوادر المديرية نفذت 1050 زيارة رقابية على منشآت داخل المحافظة خلال العام الماضي، بالتعاون مع قسم الإدارة الملكية لحماية البيئة والتعامل مع 44 شكوى وحررت 65 مخالفة وفق القانون الإطاري لإدارة النفايات.
وأضاف أن المديرية تعاملت أيضا مع 32 طلب ترخيص لمنشآت داخل المحافظة تمت الموافقة على 17 طلبا ورفض 15 طلبا وذلك لعدم مطابقتها للأنظمة والقوانين، مشيرًا إلى أن كوادر مديرية البيئة نفذت 7 زيارات لمنشآت تنموية للتأكد من التزامها بخطة إدارة البيئة.
وأوضح أن المديرية تراقب صهاريج المياه العادمة على نظام التتبع الإلكتروني لضمان وصلها إلى مكب (الأكيدر) ويتم تحويل المخالفين للحاكم الإداري، مبينًا أن عدد صهاريج المياه العادمة داخل المحافظة يبلغ 31 صهريجًا.
--(بترا)
ع.ف/م د/أس
23/02/2024 17:34:21
MENAFN23022024000117011021ID1107892320
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