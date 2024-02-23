موميا الكرك..قرية تراثية يمتزج فيها سحر الطبيعة بعبق التراث

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الكرك 23 شباط (بترا)- محمد العساسفة وأثير الطراونة- تقع قرية موميا إلى الشمال الغربي من مدينة الكرك في منطقة وادي الكرك وتبعد بضعة كيلومترات عن قلعة الكرك الأثرية، حيث يمتزج فيها سحر الطبيعة بعبق التراث مروراً بأشجار الزيتون والرمان والتين والمياه الجارية في البساتين الواقعة على ضفاف الوادي وصولا إلى القرية القديمة المطلة على جبال الخليل في واحدة من المسارات السياحية المهمة التي يرتادها السياح من داخل المملكة وخارجها.

ويستمتع السياح بالمناظر الطبيعية الخلابة وفسيفساء القرية القديمة الواقعة وسط البلدة بشكلها وهيكلها وفنها المعماري الذي جعل منها موقعاً تراثياً يحاكي ماضيها الجميل، بالإضافة إلى جمال الطبيعة الآخاذ وسط اطلالة الجبال وأشجار النخيل والبساتين والمياه العذبة الجارية في الوادي والممتدة عبر قنوات مائية تصل إلى أشجار الزيتون والرمان.

وقال رئيس جمعية شلالات موميا رامي الجافرة، إن طبيعة القرية القديمة في البلدة واطلالتها الجميلة جعل لها أهمية على خارطة السياحة الأردنية، مشيرا إلى أعمال الترميم لجزء من القرية كما تم توفير بنية تحتية ملائمة لطبيعة المنطقة لتكون منتجعا سياحيا ونزلا للسياح من داخل المملكة وخارجها.

وأشار الجعافرة إلى أن القائمين على المنتجع ينظمون برامج عملية لسياحة المغامرات من خلال النزول إلى الوادي والسير باتجاه الأغوار مع توفير كل عناصر السلامة العامة والإنقاذ من قبل كوادر متخصصة وعلى كفاءة علية بهذا المجال.

وأضاف، أن القرية تحتوي على مقتنيات أثرية وشعبية تحاكي العادات والتقاليد والقيم لمن قطن فيها، حيث تقام الأمسيات الشعرية والشعبية والأغاني التراثية التي تجسد أهزوجات أهلها ومن خلال هذه الأمسيات يستعيد أهالي ذاكرة الماضي الأصيل.

--(بترا)

م ع/م ق/أس

23/02/2024 17:13:38