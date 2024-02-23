مسيرات في العاصمة والمحافظات تنديدا بالعدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان، محافظات 23 شباط (بترا)- انطلقت بعد صلاة اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة في العاصمة عمان ومختلف المحافظات، نظمتها الفاعليات الشعبية والحزبية، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وأدى إلى استشهاد الآلاف من المدنيين الأبرياء العزل جلهم من الأطفال والنساء.
وعبر المشاركون في المسيرات عن استنكارهم لاستخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق النقض (الفيتو) والذي يعرقل الجهود الدولية الرامية إلى تبني القرارات الأكثر وضوحا في مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على غزة ويقود إلى تأييد ضمني لاستمرار العنف وفظائع الإبادة الجماعية في غزة.
ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تحمل شعارات تعبر عن الغضب أزاء استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة، ودعوا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تبني مواقف جادة لردع إسرائيل وإلزامها بالمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية التي تمنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وحيا المشاركون صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري وتضحياته في الدفاع عن أرضه وهويته ووجوده وحقه المشروع بإقامة دولته، ونددوا بجرائم الإبادة البشرية لقوات الاحتلال.
كما طالبوا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان، مثمنين الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان على قطاع غزة.
وأكدوا وقوفهم خلف القيادة الهاشمية ومواقفها المشرفة والإصرار على دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى كامل قطاع غزة، وإيصال الإمدادات والتجهيزات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة، والتي شملت عمليات إنزال الإمدادات جوا بواسطة سلاح الجو الملكي الأردني، بإشراف من جلالة الملك، وكذلك إرسال المستشفيات الميدانية العسكرية إلى جنين نابلس، لتقديم الخدمات الصحية للأهل في فلسطين.
كما أشاورا إلى الموقف الأردني المشرف بالمرافعة أمام محكمة العدل الدولية والحث على دعم وكالة (الأونروا) لتقديم المساعدات للنازحين واللاجئين الفلسطينيين.
--(بترا)
ص أ/م ق/ا م/أس
23/02/2024 16:36:23
MENAFN23022024000117011021ID1107892317
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