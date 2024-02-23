مسيرات في العاصمة والمحافظات تنديدا بالعدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان، محافظات 23 شباط (بترا)- انطلقت بعد صلاة اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة في العاصمة عمان ومختلف المحافظات، نظمتها الفاعليات الشعبية والحزبية، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وأدى إلى استشهاد الآلاف من المدنيين الأبرياء العزل جلهم من الأطفال والنساء.

وعبر المشاركون في المسيرات عن استنكارهم لاستخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق النقض (الفيتو) والذي يعرقل الجهود الدولية الرامية إلى تبني القرارات الأكثر وضوحا في مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على غزة ويقود إلى تأييد ضمني لاستمرار العنف وفظائع الإبادة الجماعية في غزة.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تحمل شعارات تعبر عن الغضب أزاء استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة، ودعوا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تبني مواقف جادة لردع إسرائيل وإلزامها بالمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية التي تمنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وحيا المشاركون صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري وتضحياته في الدفاع عن أرضه وهويته ووجوده وحقه المشروع بإقامة دولته، ونددوا بجرائم الإبادة البشرية لقوات الاحتلال.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان، مثمنين الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأكدوا وقوفهم خلف القيادة الهاشمية ومواقفها المشرفة والإصرار على دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى كامل قطاع غزة، وإيصال الإمدادات والتجهيزات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة، والتي شملت عمليات إنزال الإمدادات جوا بواسطة سلاح الجو الملكي الأردني، بإشراف من جلالة الملك، وكذلك إرسال المستشفيات الميدانية العسكرية إلى جنين نابلس، لتقديم الخدمات الصحية للأهل في فلسطين.

كما أشاورا إلى الموقف الأردني المشرف بالمرافعة أمام محكمة العدل الدولية والحث على دعم وكالة (الأونروا) لتقديم المساعدات للنازحين واللاجئين الفلسطينيين.

--(بترا)

ص أ/م ق/ا م/أس

23/02/2024 16:36:23