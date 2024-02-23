بدء فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط لعلوم الفلك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 شباط (بترا)- بدأت اليوم الجمعة، فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للطلاب والمهندسين العرب حول علم الفلك والفضاء بمشاركة مؤسسات أكاديمية وفلكية عربية وأردنية، بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار.

وعبرت النجار عن سعادتها بوجود شباب أردني واعٍ مسؤول مدرك لكل التحديات وإصراره على العلم والنوعية والابتكار، مؤكدة ثقة الأردن بقدرة الشباب الأردني على التغيير ومواكبة الجديد في جميع العلوم، ولا سيما في علم الفلك والفضاء.

كما أكدت وزيرة الثقافة إيمان الدولة بقدرات وطاقات الشباب، مشيرة إلى أهمية رعاية تلك المواهب والإبداعات وتطويرها وتمكينها.

وينظم المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، مجمع المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين – فرع الأردن.

وقام رئيس مجمع المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين علاء خليفة بتعريف الحضور عن المجمع في الأردن وهيكلته وأعضاء اللجنة التنفيذية فيه. وقدم لمحة عن بعض الإحصائيات والأنشطة.

ويناقش المؤتمر موضوعات تتعلق، بعلوم الفضاء والنجوم والاستشعار والمادة المظلمة وورشات عمل تقنية.

--(بترا)

م ق/م د/أس

23/02/2024 16:24:12