بدء فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط لعلوم الفلك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 شباط (بترا)- بدأت اليوم الجمعة، فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للطلاب والمهندسين العرب حول علم الفلك والفضاء بمشاركة مؤسسات أكاديمية وفلكية عربية وأردنية، بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار.
وعبرت النجار عن سعادتها بوجود شباب أردني واعٍ مسؤول مدرك لكل التحديات وإصراره على العلم والنوعية والابتكار، مؤكدة ثقة الأردن بقدرة الشباب الأردني على التغيير ومواكبة الجديد في جميع العلوم، ولا سيما في علم الفلك والفضاء.
كما أكدت وزيرة الثقافة إيمان الدولة بقدرات وطاقات الشباب، مشيرة إلى أهمية رعاية تلك المواهب والإبداعات وتطويرها وتمكينها.
وينظم المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، مجمع المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين – فرع الأردن.
وقام رئيس مجمع المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين علاء خليفة بتعريف الحضور عن المجمع في الأردن وهيكلته وأعضاء اللجنة التنفيذية فيه. وقدم لمحة عن بعض الإحصائيات والأنشطة.
ويناقش المؤتمر موضوعات تتعلق، بعلوم الفضاء والنجوم والاستشعار والمادة المظلمة وورشات عمل تقنية.
--(بترا)
م ق/م د/أس
23/02/2024 16:24:12
MENAFN23022024000117011021ID1107892316
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