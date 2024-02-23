عجلون: حركة سياحية نشطة وسط مطالب بالحفاظ على البيئة

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عجلون 23 شباط (بترا) – علي فريحات – شهدت المناطق الشفا غورية بمحافظة عجلون، حركة سياحية نشطة من قبل الزوار محليًا وخارجيًا للاستمتاع بالأجواء الدافئة، مفترشين جنبات الطرق في وادي كفرنجه وراجب والسد.

كما ارتاد المئات من السياح (تلفريك) عجلون والقلعة، حيث انطلقت خمس حافلات على برنامَج أردننا جنه من مركز الزوار على رحلات المبيت.

وطالب عدد من المهتمين بالشأن السياحي والبيئي، بضرورة الحفاظ على نظافة مواقع التنزه وعكس الوجه الحضاري للمحافظة التي تتمتع بميزات طبيعية وسياحية وبيئية جعلت منها نقطة جذب للباحثين عن الراحة والاستجمام بين أحضان الطبيعة الخلابة.

ودعت نائب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية المهندسة ابتهال الصمادي، إلى أهمية تكثيف جهود التوعية والحملات التي تساهم في غرس ثقافة حماية البيئة والحفاظ عليها.

وبين عضو مجلس إدارة جمعية البيئة الأردنية محمد حمد البعول أهمية تعزيز جهود حماية البيئة، مشيرًا إلى أن الجمعية تنفذ ورش ومحاضرات في المدارس لنشر الوعي البيئي، بالإضافة إلى حملات النظافة وتقليم الأشجار.

وقال مدير البيئة في المحافظة الدكتور نزار حداد، إن المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية والجمعيات البيئية، تنفذ حملات لتنظيف عدد من المواقع السياحية، بالإضافة إلى النشرات التوعوية والتثقيفية التي تدعو لعدم ترك النفايات والتخلص من ظاهرة الإلقاء العشوائي لها وتقليل أضرارها على الغابات.

--(بترا)

ع.ف/م د/أس

23/02/2024 16:13:53