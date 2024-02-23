ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

لندن 23 شباط (بترا)- ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الجمعة، أمام العملتين الأميركية والأوروبية الموحدة (يورو). وحسب التقارير الاقتصادية البريطانية، ارتفع الإسترليني أمام العملتين بنسبة 16ر0 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 2681ر1 دولار، وبنسبة 15ر0 بالمئة ليصل عند 1713ر1 (يورو). --(بترا) رش/م د/أس 23/02/2024 15:37:15

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