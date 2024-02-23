ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
التاريخ
2/23/2024 2:38:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 23 شباط (بترا)- ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الجمعة، أمام العملتين الأميركية والأوروبية الموحدة (يورو).
وحسب التقارير الاقتصادية البريطانية، ارتفع الإسترليني أمام العملتين بنسبة 16ر0 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 2681ر1 دولار، وبنسبة 15ر0 بالمئة ليصل عند 1713ر1 (يورو).
--(بترا)
رش/م د/أس
23/02/2024 15:37:15
MENAFN23022024000117011021ID1107892314
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