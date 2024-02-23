وزير الأوقاف يفتتح مسجد فادي الحموري في عبدون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 شباط (بترا)- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلالية، اليوم الجمعة، مسجد فادي أحمد الحموري في منطقة عبدون بالعاصمة عمان.

وألقى الخلايلة خطبتي الجمعة. وأكد أن بناء المساجد من علامات الإيمان والرغبة في المتاجرة مع الله تعالى، لافتا إلى أن الرسول عليه السلام عندما أراد بناء أمة بدأ ببناء المسجد حيث يكون بناء الإنسان.

وأشار إلى أهمية تزكية النفس لإعداد الشخصية الإسلامية المتوازنة التي تجسدت بشكل واقعي وعملي في كثير من عظماء وقادة وأئمة المسلمين عبر تاريخهم، مبينا أن خلاصة التزكية في القرآن الكريم أنها تخلية وتحلية، تخلية من الرذائل، وتحلية بالفضائل، وفيها تطهير ونماء.

وأقيم المسجد على نفقة الحاج أحمد الحموري، كصدقة جارية عن روح ابنه فادي، على مساحة 3000 متر مربع، ويتكون من مبنى من أربعة طوابق تضم مسجدا يتسع لنحو ألف مصل ومسجدا للنساء يتسع لـ300 مصلية، إضافة إلى مركز لتحفيظ القرآن، وصالتين للمناسبات والفاعليات المجتمعية.

كما جرى تكريم الخلايلة وأمين عمان يوسف الشواربة والعديد من المهندسين والفنيين الذين ساهموا في بناء المسجد.

--(بترا)

وهـ/م ق/أس

23/02/2024 15:26:42