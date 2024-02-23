الفيصلي يتعاقد مع حارس مرمى منتخب سوريا أحمد مدنية

الفيصلي يتعاقد مع حارس مرمى منتخب سوريا أحمد مدنية
التاريخ
2/23/2024 2:38:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 شباط (بترا)- أعلن النادي الفيصلي اليوم الجمعة، تعاقده مع حارس مرمى المنتخب السوري أحمد مدنية لتعزيز صفوف فريقه لكرة القدم.
وقال النادي على صفحته الرسمية على (الفيسبوك) :أنهى مجلس إدارة النادي الفيصلي إجراءات التعاقد مع الحارس الأول للمنتخب السوري، الدولي "أحمد مدنية"، حيث سينضم لصفوف الفريق لمدة موسم ونصف.
كما سبق للفيصلي وأن تعاقد مع المحترف الفلسطيني مصعب البطاط.
--(بترا)
خ خ/م ق/أس
23/02/2024 15:10:25
MENAFN23022024000117011021ID1107892312
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