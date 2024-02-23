الفيصلي يتعاقد مع حارس مرمى منتخب سوريا أحمد مدنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 شباط (بترا)- أعلن النادي الفيصلي اليوم الجمعة، تعاقده مع حارس مرمى المنتخب السوري أحمد مدنية لتعزيز صفوف فريقه لكرة القدم.

وقال النادي على صفحته الرسمية على (الفيسبوك) :أنهى مجلس إدارة النادي الفيصلي إجراءات التعاقد مع الحارس الأول للمنتخب السوري، الدولي "أحمد مدنية"، حيث سينضم لصفوف الفريق لمدة موسم ونصف.

كما سبق للفيصلي وأن تعاقد مع المحترف الفلسطيني مصعب البطاط.

--(بترا)

خ خ/م ق/أس

23/02/2024 15:10:25