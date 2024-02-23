غنيمات تستعرض تطور تجربة الأردن الرائدة في التربية الإعلامية

MENAFN - Jordan News Agency)

الرباط 23 شباط (بترا)- شاركت سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية في العاصمة المغربية الرباط، جمانة غنيمات، في ندوة علمية بعنوان "التربية الإعلامية: آفاق وتطلعات"،

نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم (إيسيسكو)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال -الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب)، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود تعزيز التعاون الثقافي والتربوي بين الدول الأعضاء في (إيسيسكو)، كما إنها تشكل فرصة للتفاعل والتبادل الفكري حول دور التربية الإعلامية في المجتمعات الإسلامية وكيفية تعزيزها لتحقيق التقدم والتطور.

وقدمت السفيرة غنميات، عرضا حول التجربة الأردنية الرائدة في التربية الإعلامية، والتطور التاريخي الذي شهده الأردن في مجال التربية الإعلامية، مشيرة إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية، تعتبر أول دولة عربية أعدت استراتيجية تنفيذية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية.

وشرحت غنيمات مراحل تطور التربية الإعلامية والمعلوماتية في الأردن، حيث اتخذ نهجا استباقيا وبناء تجاه التربية الإعلامية والمعلوماتية، حيث أعلنت الحكومة الأردنية في عام 2018 ضمن وثيقة أولويات عملها للعامين (2019 - 2020) تعهدا بتبني الإطار الاستراتيجي الوطني لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية (2019-2022)، بهدف تطوير مجموعة من المهارات الأساسية أبرزها تطوير قدرات التفكير النقدي لدى المواطنين، والوصول إلى مصادر المعلومات الصحيحة لبناء مجتمع يحترم التعددية وحقوق الإنسان والحوار.

ولتحقيق ذلك التزمت الحكومة بإدخال مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية على شكل وحدات دراسية في كتب التربية الوطنية والاجتماعية للصفين السابع والثامن وكتاب الحاسوب للصف العاشر، وإعداد الأدلة والمناهج التدريبية الخاصة بذلك، كما عملت على طرح مادة "التربية الإعلامية" لطلبة الجامعات، وبناء قدرات (100) أستاذ جامعي على مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية، وكذلك تدريب مجموعة من المعلمين في مختلف مديريات التربية والتعليم في المحافظات.

وباشرت الحكومة في تنفيذ هذا التعهد رسميا عبر تشكيل فريق حكومي برئاسة وزير الدولة لشؤون الإعلام وعضوية كل من الأمناء العامين والمسؤولين في الوزارات المعنية (التربية والتعليم، والشباب، والتعليم العالي والبحث العلمي)، إضافة إلى مدير المركز الوطني لتطوير المناهج، انبثق عنه فريقا وطنيا مكون من الشركاء المعنيين في تنفيذ هذه المبادرة، واعتمدت الحكومة الأردنية وثيقة "الإطار الاستراتيجي الوطني لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية"، على أن يكون معهد الإعلام الذراع التنفيذي لهذه الخطة.

وذكرت السفيرة غنيمات أن مجلس الوزراء الأردني أقر عام 2020 المبادرة الوطنية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية (2020-2023) عن طريق مؤسسات رسمية تتبنى التربية الإعلامية وتدخلها في خططها وبرامجها والانتقال إلى مرحلة الانتشار في بناء القدرات الوطنية والانتقال إلى مرحلة الانتشار وتعدد الفاعلين في نشر الوعي المجتمعي، والعمل على إدخال التربية المعلوماتية في مناهج التعليم (مدارس وجامعات)، ومؤسسات المجتمع المدني فاعلة في نشر التربية الإعلامية والمعلوماتية.

وبينت السفيرة خلال الجلسة الحوارية أن النظام التعليمي في الأردن، والمجتمعات الشبابية والثقافية، وفعاليات الحياة العامة الوطنية، تعد من أبرز القطاعات المستفيدة من الخطة الاستراتيجية التنفيذية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية.

وقالت غنيمات، " أن الإطار الاستراتيجي لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية في الأردن يتضمن عدة مستويات منها: إدخال مفاهيم ومهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية إلى النظام التعليمي الأردني (المدارس)، وإدخال مفاهيم ومهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية إلى النظام التعليمي الأردني (الجامعات)، وإدماج مفاهيم ومهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية في الحياة الثقافية والمؤسسات الشبابية الأردنية، ونشر مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية في الحياة العامة ومؤسسات المجتمع المدني.

وعرضت غنيمات البرامج والمشاريع التي نفذت في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية في الأردن، حيث قامت الحكومة الأردنية بعمل مسابقات تفاعلية وأنشطة التوعوية المجتمعية وبرامج لبناء القدرات وتعزيز المهارات الأساسية للتربية الإعلامية والمعلوماتية.

واستعرضت غنيمات برامج الحكومة الأردنية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية عام 2024، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تطوير الخطة الاستراتيجية التنفيذية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية للأعوام 2024-2027، واستكمال الندوات التوعوية بحيث تكون موجهة لموظفين جدد من الدوائر الحكومية والإعلاميين وطلاب الإعلام في الجامعات ومن المقرر حضور (500) مشارك، وتنفيذ برنامج قافلة "التربية الإعلامية والمعلوماتية" والتي ستتوجه لتدريب 500 طالب وطالبة في عدد من جامعات المملكة الأردنية الهاشمية و250 فردا من مؤسسات المجتمع المدني، والعمل على مشروع بناء قدرات مجموعة من الشباب ضمن الفئة العمرية (16-25) من المجتمع المحلي والمشاركين في برامج ونشاطات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ومؤسسة ولي العهد في مختلف محافظات المملكة الأردنية، من المقرر تدريب 75 شابا وشابة، وأن الحكومة تعمل على استضافة مؤتمر (اليونسكو) "الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية وأجندة الشباب" في تشرين الأول المقبل بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي.

وقالت إن المملكة الأردنية الهاشمية قدمت كعضو فاعل ومبادرة في مجلس وزراء الإعلام العرب، تجربتها في مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية من منطلق الحاجة لهذه الرؤية تكاملا مع جهود جامعة الدول العربية- قطاع الإعلام والاتصال في وضع خطة التحرك الإعلامي العربي محاور عمل اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني والاستراتيجيات وخطط العمل التي من شأنها حماية وتعزيز المحتوى الإعلامي العربي وتحفيز مبادرات وجوائز التميز الإعلامي العربي خطط العمل التي من شأنها حماية النشء والجيل الجديد من مخاطر متوقعة لثورة الإعلام والاتصالات وتحصينهم فكريا من مخاطر التدفق المعلوماتي، وإيمانا بأهمية التربية الإعلامية والمعلوماتية التي تصب أهدافها في بوتقة هذه الجهود العربية المعززة للعمل والتعاون الإعلامي العربي المشترك.

كما سلطت غنيمات الضوء على أهمية تكامل التربية الإعلامية في بناء مجتمعات قائمة على المعرفة والتفاعل الثقافي، مثلما تناولت التحديات التي تواجهها هذه القضية في ظل التقنيات الحديثة والتطورات الاجتماعية.

وأوضحت "تعتبر التربية الإعلامية والمعلوماتية من أهم الجوانب التي يجب تعزيزها في نظام التعليم والتدريب، حيث تمثل مفتاحا لتمكين الأفراد من التعامل بفاعلية مع الثقافة الرقمية والمعلومات الوافرة المتاحة في العصر الحديث"، فهي تساعد على تطوير مهارات التحليل والتقييم النقدي للمعلومات، وتعزز الوعي بأخلاقيات استخدام وسائل الإعلام والتقنية.

وأضافت "تعد التربية الإعلامية والمعلوماتية أحد أهم الأسس التي تساهم في بناء مجتمع مثقف ومتعلم في عصر المعرفة والتكنولوجيا، مؤكدة أن التربية الإعلامية والمعلوماتية تساهم في تنمية مهارات البحث والتقصي، وتعزز القدرة على التمييز بين المعلومات الموثوقة وغير الموثوقة، وتعمل على تعزيز الوعي بأخلاقيات استخدام وسائل الإعلام والتقنية، كما تساهم في تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي، وتمكين الأفراد من اتخاذ القرارات المستنيرة في مختلف جوانب الحياة.

وأشارت السفيرة غنيمات إلى أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التربية الإعلامية وتطوير استراتيجيات لتحسين جودة التعليم في هذا السياق، حيث تعكس هذه المشاركة التزام الأردن بدعم المبادرات الثقافية والتربوية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية، وتعزز دور الدبلوماسية الثقافية في بناء جسور الفهم المتبادل وتعزيز التعاون الدولي في مجال التربية والثقافة.

--(بترا)

أس

23/02/2024 15:02:22