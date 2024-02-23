أبو السعود يتأهل إلى نهائي الجولة الثانية بكأس العالم للجمباز

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 شباط (بترا)- تأهل لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، أمس الخميس، إلى الدور النهائي من منافسات حصان المقابض، في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للجمباز والمقامة في مدينة كوتبوس الألمانية؛ وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى أولمبياد باريس المقبلة.
ونجح "أبو السعود" بتحقيق المركز الخامس بعد أن حصل على مجموع نقاط بلغ 14.800 ليتأهل إلى النهائي الذي سيقام يوم غد السبت.
يذكر أن أحمد أبو السعود كان قد نال الأسبوع الماضي ذهبية الجولة الأولى التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة.
--(بترا)
خ خ/م د/أس
23/02/2024 14:33:46
MENAFN23022024000117011021ID1107892309
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