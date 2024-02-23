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أبو السعود يتأهل إلى نهائي الجولة الثانية بكأس العالم للجمباز

2/23/2024 2:37:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 شباط (بترا)- تأهل لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، أمس الخميس، إلى الدور النهائي من منافسات حصان المقابض، في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للجمباز والمقامة في مدينة كوتبوس الألمانية؛ وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى أولمبياد باريس المقبلة.
ونجح "أبو السعود" بتحقيق المركز الخامس بعد أن حصل على مجموع نقاط بلغ 14.800 ليتأهل إلى النهائي الذي سيقام يوم غد السبت.
يذكر أن أحمد أبو السعود كان قد نال الأسبوع الماضي ذهبية الجولة الأولى التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة.
--(بترا)
خ خ/م د/أس
23/02/2024 14:33:46

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