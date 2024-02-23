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روسيا: تحديث 95 بالمئة من القوات النووية الاستراتيجية

2/23/2024 2:37:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 23 شباط (بترا)- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن تحديث نحو 95 بالمئة من القوات النووية الاستراتيجية الروسية، مبينا أن القوات الجوية تسلمت أربع قاذفات قادرة على حمل رؤوس نووية.
وقال بوتين في كلمة مسجلة نشرتها القناة الحكومية الأولى بمناسبة "يوم المدافع عن الأرض: "التالي هو التطوير والإنتاج المتسلسل للنماذج الواعدة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، وصلت حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية إلى 95 بالمئة".
--(بترا)
س ح/م د/أس
23/02/2024 14:32:24

MENAFN23022024000117011021ID1107892308

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