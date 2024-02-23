روسيا: تحديث 95 بالمئة من القوات النووية الاستراتيجية

روسيا: تحديث 95 بالمئة من القوات النووية الاستراتيجية
التاريخ
2/23/2024 2:37:56 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 23 شباط (بترا)- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن تحديث نحو 95 بالمئة من القوات النووية الاستراتيجية الروسية، مبينا أن القوات الجوية تسلمت أربع قاذفات قادرة على حمل رؤوس نووية.
وقال بوتين في كلمة مسجلة نشرتها القناة الحكومية الأولى بمناسبة "يوم المدافع عن الأرض: "التالي هو التطوير والإنتاج المتسلسل للنماذج الواعدة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، وصلت حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية إلى 95 بالمئة".
--(بترا)
س ح/م د/أس
23/02/2024 14:32:24
MENAFN23022024000117011021ID1107892308
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